В Новосибирске провели дендрологическое обследование центральных скверов города

Специалисты управления по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска и Центрального сибирского ботанического сада СО РАН провели дендрологическое исследование центральных скверов города – Первомайского и Театрального, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

В отчетах представлены актуальные дендрологические планы с размещением всех деревьев и кустарников скверов, определены их жизненность и санитарное состояние, разработаны мероприятия по санации и реконструкции зеленых насаждений. Специалисты выявили ряд проблем, которые касаются ландшафтно-композиционных решений и особенностей содержания растений.

Отмечается, что полученные данные помогут проектировщикам-архитекторам подготовить ландшафтную концепцию во время разработки дизайн-проекта реконструкции Первомайского сквера. По результатам обследования Театрального сквера рекомендации экспертов будут применены для текущего ухода и содержания растений.