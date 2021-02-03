Форум «Кооперация науки и производства» пройдет в Новосибирске

16-17 февраля, 2021 года в г. Новосибирске состоится форум «Кооперация науки и производства».

Цель проведения форума — выявление и популяризация эффективных механизмов взаимодействия организаций академической и прикладной науки, а также инновационных компаний с предприятиями реального сектора экономики по ускорению внедрения технологических инноваций, ускорению вывода на рынок конкурентоспособных продуктовых и иных инноваций, выявление соответствующих проблем и выработка предложений по их решению.

К участию в форуме приглашаются представители субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирской области, представители научных организаций, научно-исследовательских центров, представители крупного бизнеса Новосибирска и Новосибирской области в направлении электроэнергетика, нефтегазовая, горнодобывающая и топливная промышленность, экология, медицинская промышленность, производство строительных материалов, машиностроение и металлообработка. Форум будет проводится, как в формате online, так и в очном (количество мест ограничено).

Организатором форума выступила автономная некоммерческая организация «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области» (Центр «Мой бизнес») при поддержке Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, Министерства науки и инновационной политики Новосибирской области. Оператор: ООО «Агентство стратегических коммуникаций В`ДА» — организатор российских и международных деловых мероприятий.

В программе форума:

пленарное заседание «Кооперация науки и производства»;

дискуссионная площадка «Проекты-драйверы экономического роста Новосибирской области»;

дискуссионная площадка «Возможности выстраивания эффективного взаимодействия между научными организациями и крупным корпоративным бизнесом, место инновационных предприятий малого и среднего бизнеса в этом процессе»;

дискуссионная площадка «Подготовка и осуществление трансфера технологий»;

дискуссионная площадка «Коммерциализация технологий и других инноваций».

Отдельным мероприятием форума будет проведение Биржи контактов, которая пройдет в форме переговорной площадки представителей сфер науки, инновации и производства. На площадке будут представлены предложения науки для бизнеса, заказы бизнеса науке по отраслевым секциям: электроэнергетика, нефтегазовая, горнодобывающая и топливная промышленность, медицинская промышленность, производство строительных материалов, машиностроение и металлообработка.

Место проведения: Центр «Мой бизнес» г. Новосибирск ул. Сибревкома д. 9

Время работы форума: 16 февраля с 10:00 до 17:00, 17 февраля с 9:30 до 15:30

Онлайн регистрация участников: https://www.kip-nsk.com

Контактная информация: E-mail: office@askBDA.ru, тел. +7 (913) 470-13-59

Возраст 18+