«Ростелеком» в Новосибирской области расширяет зону стабильного покрытия интернетом и мобильной связью

Благодаря этому мобильная голосовая связь по технологии LTE и беспроводной интернет станут доступнее для шести тысяч жителей региона.

Проект УЦН 2.0 реализуется в соответствии с соглашением, которое в прошлом году подписали Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и компания «Ростелеком». Второй этап масштабной программы предусматривает организацию сетей мобильной связи в поселениях с числом жителей от 100 до 500 человек.

«“Ростелеком” в прошлом году построил базовые станции в 41 населенном пункте в 15 районах Новосибирской области. Благодаря новому оборудованию даже в самых отделенных селах и деревнях появился стабильный доступ к Сети, что помогает их жителям пользоваться современными цифровыми сервисами и услугами», — сказал Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

В этом году базовые станции начнут работу в 16 районах Новосибирской области. Надежная связь появится в селе Орловка Татарского района; деревнях Веселый Кут и Березовка Купинского района; в населенных пунктах Верх-Ики, Малая Томка и Нижняя Матренка Маслянинского района; в селах Шигаево, Плоское и населенном пункте Нечунаевский Сузунского района; в поселке Теренино и селе Аткуль Каргатского района; в деревне Токаревка и селе Богословка Карасукского района. В Коченевском районе базовые станции построят сразу в пяти населенных пунктах: в Федосово, Козлово, Новоотрубном, Новорощинском и Сартаково.

Объекты телекоммуникационной инфраструктуры также возведут в поселке Князевский Чулымского района, деревне Таскаево Искитимского района, поселке Брусянка Тогучинского района, деревне Барлакуль Здвинского района, селе Пономаревка Колыванского района, поселке Республиканский Кочковского района и поселке Инской Черепановского района. Мобильная связь и интернет также станут доступны жителям населенных пунктов Плеханово и Даниловская Ферма в Доволенском районе, а также Чаргары и Зыково Венгеровского района. Все эти пункты были выбраны жителями области во время голосования на портале госуслуг.