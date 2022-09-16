Власти США ужесточили санкции против РФ из-за СВО в Украине

Минфин США ввел дополнительные санкции против РФ, соответствующий документ опубликован на сайте американского ведомства. Список расширился за счет 22 россиян и двух российских структур. В частности, под ограничения попали глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и его ближайшие родственники (супруга Медни Кадырова, дочери Айшат, Хадижат и Табарик, двоюродный брат Турпал-Али Ибрагимов и участницы конкурсов красоты Фатима Хазуева и Аминат Ахмадова, которых США называют членами ближайшего окружения Кадырова), также детский омбудсмен России Мария Львова-Белова, которую Вашингтон считает причастной к «депортации тысяч украинских детей в Россию», назначенные Россией представители ВГА Херсонской и Запорожской областей Украины и глава Национального расчетного депозитария Виктор Жидков.

Также санкции затронули компанию Firdaws — модный дом, которым руководит Айшат Кадырова (министр культуры Чечни и дочь главы Республики).

Угодившие под санкции попадают в список SDN (Specially Designated Nationals), что означает блокировку активов и запрет на сделки с американскими гражданами.

Напомним, что Кадыров под санкциями США пребывает еще с 2017 года. Причиной послужили нарушения прав человека по закону Магнитского. Помимо этого, в настоящее время он занимает позиции в санкционных списках Канады, Австралии, ЕС, Японии, Швейцарии и Великобритании.

Страны Запада ввели санкции в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начатую российскими властями 24 февраля на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

Власти ДНР и ЛНР тогда сообщили, что обстрелы со стороны украинских войск участились. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.