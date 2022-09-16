Количество жалоб на навязывание страховок и паев в Новосибирске выросло в два раза

За 8 месяцев 2022 года жители Новосибирской области 59 раз пожаловались на мисселинг — недобросовестную продажу, когда под видом одного финансового продукта клиенту продают другой. За аналогичный период прошлого года таких обращений было в два раза меньше. Как пояснили в пресс-службе Сибирского ГУ ЦБ, в качестве «подменных продуктов» новосибирцам чаще всего предлагали инвестиционные и страховые продукты. Почти в половине жалоб речь шла о навязывании страховок — полисов инвестиционного страхования жизни. Кроме того, в обращениях фигурировали услуги брокеров и доверительных управляющих, а также паи ПИФ, которые предлагали в банках в качестве аналогов вкладов.

— Определен порядок приостановки продаж и возврата потребителям денег при мисселинге. Они будут касаться финансовых продуктов, по которым допускаются систематические нарушения, — поясняют в Банке России.

Эти меры могут применяться, если финансовая организация при продаже утаивает от потребителей важную информацию об ограничениях и рисках, вводит клиентов в заблуждение относительно возможного дохода и гарантий, а также выдает один финансовый продукт за другой, более надежный. Аналогичным образом Банк России будет действовать и при неоднократных нарушениях процедуры тестирования неквалифицированных инвесторов либо продаже им высокорисковых инструментов, предназначенных только для квалифицированных инвесторов. Новые инструменты позволят усилить защиту прав потребителей от мисселинга и других недобросовестных практик.

Указание о том, как в таких ситуациях должен действовать регулятор, зарегистрировал Минюст России. Новый порядок начнет действовать с 26.09.2022.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, почему обещанная высокая доходность, в том числе при навязывании страховок и паев должна настораживать.