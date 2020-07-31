«Ростелеком» в Сибири научил пенсионеров развлекаться и учиться в онлайне

В этот раз слушатели урока узнали об интересных развлекательных, познавательных и образовательных сайтах. Например, пенсионеры изучили платформу «Открытое образование», познакомились с сервисом для HD-трансляций спектаклей из ведущих театров Москвы и посмотрели на интернет-галерею живописи.

— Ученики наших курсов — очень активные и деятельные люди, которые до вынужденной изоляции были постоянными посетителями театров, концертных залов и музеев. Поэтому новый урок стал для них как нельзя более актуальным, ведь теперь они точно знают, как даже из дома послушать музыку или посмотреть спектакль. Кроме того, наши волонтеры познакомили их и с необычными ресурсами, позволяющими виртуально путешествовать по миру и даже наблюдать за космической станцией, — отметил Александр Бойкиня, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» — директор по работе с массовым сегментом.

Участников вебинара по итогам занятия ждал подарок от «Ростелекома» — промокод на бесплатную подписку в цифровом видеосервисе Wink на месяц. Wink объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с обширной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента. Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке, облачные игры.

Новый урок стал продолжением онлайн-занятий, которые проводит для пенсионеров Сибири компания «Ростелеком». Волонтеры оператора уже научили пожилых людей дистанционно заказывать продукты и лекарства, оплачивать услуги ЖКХ через интернет, пользоваться порталом госуслуг, общаться в друзьями через мессенджеры и быстро находить нужную информацию в сети. Также пенсионерам презентовали программу «Азбука интернета», которая разработана «Ростелекомом» и Пенсионным фондом России для обучения людей старшего поколения основам работы с компьютером.

Фото предоставлено пресс-службой компании