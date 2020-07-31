Однофамильцы кандидата Полякова покидают Заельцовский район

По информации избирательной комиссии Новосибирска, список кандидатов в горсовет по округу №10 в Заельцовском районе покинул сотрудник структурного подразделения РЖД Андрей Поляков, ранее заявившийся на выборы в качестве самовыдвиженца. Ему отказано в регистрации в качестве кандидата. Прокомментировать ситуацию и пояснить причины отказа в окружной комиссии, принявшей такое решение, отказались. По информации источника редакции в политических кругах, официальной причиной отказа послужило достаточное количество брака в подписях избирателей.

В то же время стоит напомнить, что Заельцовский район в нынешней избирательной кампании, оказался богатым на скандалы с участием кандидатов по фамилии Поляков. После заявления об участии в выборах в заксобрание области и официальной регистрации в качестве кандидата-самовыдвиженца на округе №22 председателя совета директоров ГК «Стрижи», депутата заксобрания Ильи Полякова о своем намерении избраться по тому же округу заявил еще один самовыдвиженец — безработный из Ордынского района Алексей Поляков. Поляков №2 вскоре снял свою кандидатуру, официально признавшись, что зарегистрироваться на выборах и, таким образом, из-за возможной невнимательности избирателей оттянуть голоса у Полякова №1 ему предложили в штабе конкурента последнегодепутата заксобрания и советника мэра Новосибирска Андрея Жирнова (КПРФ). Стоимость услуги, озвученная в штабе Жирнова, составляла 100 тысяч рублей, а неустойка — по 2 млн рублей за нарушение каждого из пунктов договора.

На округе №10 в горсовет Новосибирска заявился уже также сошедший с дистанции Поляков №3, который теоретически мог бы оттянуть голоса у еще одного кандидата из «Стрижей» — руководителя общественного клуба по реализации социально ориентированных проектов микрорайона Стрижи Екатерины Шалимовой.

В настоящее время, по информации горизбиркома, кандидатами в горсовет Новосибирска на округе №10, помимо уже упомянутой Шалимовой, зарегистрированы учитель СОШ №51 Виталий Малышев (самовыдвижение), юрист ООО «Евразия» Арман Озманян («Единая Россия»), директор ЗАО «Экран – Энергия» Павел Грачев (самовыдвижение), директор ООО «Садгород» Нина Саттарова («Справедливая Россия), территориальный менеджер ООО «Содействие» Виталия Отовчиц (ЛДПР) и гендиректор Ассоциации «ЖКХ – Контроль» Ян Бурдинский (КПРФ).

Кандидатами в заксобрание на округе №22, по информации областного избиркома, помимо ранее указанных Ильи Полякова и Андрея Жирнова, являются замдиректора структурного подразделения СГУПС Алексей Рассказов («Единая Россия»), менеджер ООО «Линия – Нск» Марина Шевченко (ЛДПР), директор ООО «Зал славы» Александр Котельников («За правду!») и помощник депутата заксобрания Роман Алоян («Справедливая Россия»).

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