За 8 месяцев в регионе зарегистрировано 20,2 тыс ДДУ

В управлении Росреестра по Новосибирской области за 8 месяцев 2019 года зарегистрировано 20 220 договоров долевого участия в строительстве, это на 19 % больше, чем за 8 месяцев прошлого года – 17 040 договоров. За 8 месяцев 2017 года управлением было зарегистрировано 15,8 тысячи договоров, это на 28 % меньше, чем в текущем году, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в августе текущего года было зарегистрировано 1 629 договоров, это наименьшее количество договоров, зарегистрированных в этом году. По сравнению с показателями августа прошлого года (2 791 договор) количество договоров сократилось на 42 %, по сравнению с показателями июля 2019 года – договора сократились на 6 %.

Количество зарегистрированных договоров долевого участия в строительстве за 8 месяцев 2019 года составило 5 % от общего количества зарегистрированных прав, ограничений (обременений) прав – 357 848.

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