Ростех будет готовить кадры для своих проектов в Новосибирске

«Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК, входит в структуру Ростеха) проводит отбор выпускников 11 классов для участия в проекте по подготовке инженеров нового поколения — технологических лидеров «Крылья Ростеха» на базе НГТУ НЭТИ. Во время обучения по программе они будут максимально интегрированы в процессы разработки и создания авиационной техники. С первого курса участники проекта трудоустраиваются на предприятия госкорпорации и приступают к решению конструкторских и производственных задач, изучают широкий спектр профессиональных и IT-дисциплин.

Обучение длится от 4 до 5,5 лет (в зависимости от уровня получаемого образования). Основное отличие от стандартной программы вузовской подготовки — индивидуальный подход к образованию и наставничество со стороны специалистов отрасли.

Со стороны предприятий ОАК обучение курируют наставники. Они будут ставить студентам производственные задачи, помогать с разработкой индивидуальной траектории развития и консультировать при выборе карьерного пути. Оплачиваемая работа на предприятии начнется с первого курса. Кроме того, все учащиеся на 3 курсе сдадут экзамен на уровень знания английского языка.

Чтобы стать участником проекта в НГТУ НЭТИ, претендентам необходимо выполнить ряд условий: набрать суммарный балл ЕГЭ по трем предметам не менее 190, владеть английским языком не ниже уровня А2, иметь средний балл по аттестату не ниже 4.

60 новых участников проекта «Крылья Ростеха», после отбора, поступят в НГТУ НЭТИ на наиболее востребованные направления подготовки: «Самолето- и вертолетостроение», «Авиастроение», «Интегрированные системы летательных аппаратов». С участниками будет заключен договор целевого обучения или ученический договор.