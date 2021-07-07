Содержание нефтепродуктов в Берди превышено в 150 раз

Стали известны результаты экспертизы проб воды, взятых с места разлива огромного масляного пятна, которое приплыло со стороны Искитима к побережью деревни Морозово 1 июля. По ряду показателей значительно превышены допустимые концентрации веществ.

Общественник Алексей Носов опубликовал на странице Facebook результаты экспертизы проб воды из реки Бердь.

— Согласно протоколу лабораторной экспертизы, незначительно превышено содержание марганца, алюминия и лития. В семь с лишним раз превышена ПДК железа. В три с лишним раза превышение по фенолу. Эксперты нам говорят, что фенол в воде может быть продуктом жизнедеятельности водорослей, — отмечает Носов. — В девять раз превышено содержание формальдегида. Из множества разнообразных нормативных требований к качеству воды, нам пока не удалось установить, какие именно относятся к Берди, будем уточнять запросами, но если считать по требованиям к рыбохозяйственным водоёмам, то содержание нефтепродуктов превышено в 150 раз!