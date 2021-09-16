Ростех будет испытывать отремонтированные S7 Technics двигатели для Boeing и Airbus

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха и S7 Technics заключили меморандум о проведении работ по испытанию двигателей семейства CFM56, сообщает пресс-служба Госкорпорации Ростех. В рамках сотрудничества ОДК со следующего года будет проводить испытания двигателей, отремонтированных компанией S7 Technics. Ранее для этого приходилось транспортировать двигатели в Швейцарию или Германию. Переход на российскую базу сократит сроки обслуживания воздушных судов российских эксплуатантов.

— Традиционно ОДК обслуживает силовые установки российского производства. Теперь мы расширяемся и планируем проводить испытания двигателей семейства CFM56, — сообщил временно исполняющий обязанности директора по развитию бизнеса ОДК Михаил Новиков.

Уже стартовали подготовительные работы, в частности, устанавливается дополнительное оборудование для испытательного стенда на территории предприятия «ОДК-Сатурн».

— Мы уверены, что испытания на стендах «ОДК-Сатурн» двигателей CFM56, отремонтированных S7 Technics, позволят сделать наши услуги максимально качественными, конкурентоспособными и удобными для заказчиков, — сообщил директор по ремонту силовых установок S7 Technics Алексей Старков.

«ОДК-Сатурн» является центром технологических компетенций и обладает необходимым комплексом для проведения всех видов инженерных, сертификационных и приемосдаточных испытаний двигателей для гражданской авиации, в соответствии с требованиями российских и международных норм. Также с 2004 года «ОДК-Сатурн» является партнером французской компании Safran. Совместно стороны осуществили проектирование и вывод на рынок интегрированной силовой установки SaM146, предназначенной для самолетов Sukhoi Superjet 100.

АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в Госкорпорацию Ростех) — интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики.