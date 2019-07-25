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Ростовская и Новосибирская области налаживают сотрудничество

С 19 по 21 августа 2019 года в г. Ростове-на-Дону пройдёт серия мероприятий, направленных на укрепление кооперации между предприятиями Новосибирской и Ростовской областей.
  • 25/07/2019, 10:18
Ростовская и Новосибирская области налаживают сотрудничество

Организатор бизнес-миссии структурное подразделение ГУП НСО «НОЦРПП» — Центр поддержки предпринимательства Новосибирской области. Предварительно в состав участников вошли динамично развивающиеся компании ООО «Комбест» и ООО «Раздвижные перегородки» и др., сообщили в АСК «ВДА».

В рамках визита запланированы деловые встречи, посещения предприятий потенциальных партнеров, круглые столы и переговоры по направлениям деятельности организаций участников бизнес-миссии, «Биржа контактов: Кооперация промышленных и производственных предприятий Ростовской и Новосибирской области», которая состоится на площадке   МЦРП «Новый Ростов». В списке потенциальных заказчиков  участников делегации порядка 50 предприятий.

В ходе подготовки к визиту участники делегации определили свои целевые рынки и компании, в сотрудничестве с которыми они заинтересованы встретиться. По словам  директора  ООО «Комбест» Натальи Ланкавич, научно-производственная компания Комбест, более 25 лет занимается разработкой и совершенствованием технологических схем производства работ, созданием и изготовлением комплектов оборудования для бестраншейной замены и прокладки трубопроводов различного назначения.  Ростовская область интересна для восстановления связей и взаимовыгодного сотрудничества с АО «РОСТОВВОДОКАНАЛ» и предприятиями ЖКХ.

— Для нас это не первое взаимодействие с Центром поддержки предпринимательства Новосибирской области, мы считаем, что предложенные меры поддержки для предпринимателей достаточно продуктивны. Наша цель участие в бизнес миссии, это заявить о себе, о своем продукте, выйти на другие регионы. Нам важно рассказать о том, что мы не только изготавливаем высокого качества трансформируемые стены и перегородки, но и разрабатываем такие проекты, как Помещения-Трансформеры, которые позволяют максимально эффективно использовать квадратные метры. В 2019 году для нас важно закрепиться на Юге России, — объяснила принятое решение об участии в бизнес-миссии директор ООО «Раздвижные перегородки» Ольга Дубовицкая.

В ЦПП подчеркнули, что бизнес-миссия позволит полнее представить в Ростовской области потенциал ряда компаний и в целом Новосибирской области, в том числе для содействия в повышении конкурентоспособности компаний Ростовской области, укрепить имеющиеся и установить новые интеграционные связи, увеличить товарооборот между регионами.

С заявками на участие и вопросами обращаться к Лисиенко Ольге Александровне по тел.: +7-(383)-246-08-47, E-mail: office@askbda.ru

Возраст 18+

Фото предоставлено АСК «ВДА»

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