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Синдром раздраженного кишечника

  • 25/07/2019, 10:11
Ваш кишечник снова не в порядке?

Синдром раздраженного кишечника — весьма загадочное заболевание. Оно вполне распространено: примерно каждый пятый житель Земли им страдает. Однако, большинство даже не считает нужным обращаться за лечением. Врачи также не могут пока толком ни понять причин заболевания, ни найти надежных методов излечения. Даже диагноз этот совсем недавно научились ставить уверенно: при появлении достаточно точной аппаратуры, которая позволяет обнаружить на стенках кишечника микротрещины.

Что такое СРК?

Итак, что же это за заболевание? Симптомами его являются хронические (то есть появляющиеся регулярно в течение длительного времени) боли в животе и проблемы со стулом. Проблемы могут быть любого характера — понос или запор, или повышенный метеоризм, или чередование их. Разумеется, такие симптомы могут указывать на десяток других болезней, включая онкологию. Однако, если обследование исключило наличие воспалительных процессов, инфекций, новообразований, отравления или дисбактериоза, то скорее всего это он — Синдром раздраженного кишечника.

Истоки и причины

Исследования все еще продолжаются, однако врачи с достаточной уверенностью связывают синдром раздраженного кишечника (СРК) и психологические проблемы. Посттравматические стрессовые ситуации, состояние апатии или депрессии, панические расстройства или нарушения сна являются практически обязательными спутниками этого заболевания. Не совсем ясно только, что является первопричиной, а что — следствием. Все же, у СРК есть и другие предпосылки для возникновения. Физиологическими факторами возникновения СРК можно считать:

  • повышенную чувствительность стенок кишечника
  • наследственную предрасположенность
  • нарушение связей между мозгом и мышцами кишечника
  • нарушение баланса нейротрансмиттеров и/или гормонов, регулирующих работу ЖКТ

В целом, можно сказать, что причиной  является скорее комплекс физиологических и психологических причин.

Лечить или не лечить? 

Еще одним характерным признаком СРК является отсутствие структурных нарушений в тканях кишечника, или развития каких-либо опасных для жизни изменений. Статистика не находит какой-либо взаимосвязи между СРК и развитием рака кишечника, к примеру. Однако, совсем безобидным данное заболевание тоже назвать нельзя. Ведь нарушения в психоэмоциональной сфере, сопровождающие эту болезнь, могут серьезно осложнить жизнь, вызвать проблемы в социальной сфере, или косвенно повлиять на общее состояние здоровья. Поэтому лучше все же постараться  избавиться от ненужных проблем. 

Лечение, как можно догадаться, должно в идеале проводиться совместно гастроэнтерологом и психотерапевтом. Иногда стоит привлечь также невропатолога или диетолога. 

Что касается физических упражнений, то подбирать их следует индивидуально и с осторожностью. Интенсивные нагрузки могут оказаться не только полезны, но и наоборот, спровоцировать усиление болезни. Скорее, рекомендовать можно такие виды занятий, как пилатес или йога.

Важно!

Признаками СРК НЕ ЯВЛЯЮТСЯ:

  • потеря веса
  • повышение температуры
  • анемия
  • кровь в кале

Эти симптомы говорят о других, гораздо более опасных заболеваниях. Обращение к врачу в таких случаях должно быть обязательно и безотлагательно!

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