НГУЭУ на интенсиве «Остров 10-22» показал лучший результат среди вузов Сибири и Дальнего Востока

В Москве в Сколковском институте науки и технологий завершил работу федеральный образовательный интенсив «Остров 10-22». В нём приняли участие 1,5 тысячи человек, которые представляли 121 команду университетов и научно-образовательных центров из 72 регионов страны. Новосибирскую область представляли 64 человека, включая команды НГУ, НГТУ и НГУЭУ, сообщили в пресс-службе НГУЭУ.

Отмечается, что интенсив был посвящен участию вузов в технологическом развитии страны, в том числе проектах Национальной технологической инициативы (НТИ).

В мероприятиях «Острова» приняли участие министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, его заместители Григорий Трубников и Марина Боровская, специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового развития Дмитрий Песков, президент Сбербанка Герман Греф, председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс и многие другие эксперты.

По итогам работы команд на «Острове» собирался «цифровой след» каждого участника и составлялись различные профили и рейтинги. В основном рейтинге команд «Острова» НГУ занял 99е, НГТУ — 56е, а НГУЭУ — 8е место. Это лучший результат среди вузов Сибири и Дальнего Востока. Рейтинг выдачи карточек на образовательном интенсиве «Остров 10-22».

Фото предоставлено пресс-службой НГУЭУ