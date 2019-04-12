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Tele2 устраивает закрытый показ нового блокбастера MARVEL

  • 12/04/2019, 15:31
Чтобы увидеть долгожданный релиз 29 апреля, нужно пройти тест на сайте.

Tele2 устраивает закрытый показ нового блокбастера MARVELTele2 предоставит всем уникальную возможность погрузиться в киновселенную MARVEL: увидеть блокбастер одним из первых сможет любой желающий, а не только абонент Tele2. Для получения билетов на закрытый показ нужно пройти тест на сайте конкурса и набрать как можно больше баллов за правильные ответы о вселенной MARVEL. Поклонников супергероев, показавших лучшие результаты, оператор пригласит на сеансы фильма 29 апреля.

Победители конкурса смогут посмотреть блокбастер MARVEL «Мстители: Финал» с Tele2 в первый день выхода фильма в прокат. На закрытых показах в кинотеатрах гостей будет ждать креативная фотозона и поклонники киновселенной в костюмах любимых супергероев. Принять участие в розыгрыше билетов на сайте можно с 10 по 26 апреля.

— Следуя стратегии «Другие правила», мы поддерживаем стиль жизни и увлечения наших клиентов. В прошлом году мы убедились, что многие из них – поклонники киновселенной MARVEL. Однако мы понимаем, что немало ее любителей и среди клиентов других операторов. Tele2 не делит абонентов на своих и чужих – мы объединяем фанатов всемирно известной вселенной комиксов и блокбастеров. На этот раз оператор дает возможность настоящим знатокам MARVEL первыми увидеть продолжение приключений любимых супергероев на специальном закрытом показе, — отметил директор по маркетингу Tele2 Инна Походня.

Tele2 второй год поддерживает выход в прокат фильма о команде Мстителей. В 2018 году в преддверии премьеры блокбастера «Мстители: Война бесконечности» оператор запустил рекламную кампанию. В ней Tele2 представила новый для российского телеком-рынка образ суперабонента. На его создание оператора вдохновила героическая тематика всемирно известных комиксов и долгожданный релиз блокбастера MARVEL.

Возраст 16+

Фото: пресс-служба компании

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