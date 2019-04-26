Розничный кредитный портфель Промсвязьбанка увеличился в I квартале на 15% за счет ипотеки и потребкредитов

Розничный кредитный портфель ПАО «Промсвязьбанк» по итогам первого квартала 2019 года увеличился на 15% до 113,34 млрд руб. Основной рост объема розничных кредитов обеспечен ипотекой и потребительскими кредитами. Ипотечный портфель ПСБ вырос за первый квартал на 26%, объем потребительских кредитов – чуть более чем на 6%.

За первые три месяца 2019 года Промсвязьбанк выдал розничных кредитов на сумму 23,72 млрд руб., что почти вдвое превышает уровень за аналогичный период прошлого года. Средний чек по выданным кредитам превысил 2,12 млн руб.

Выдача ипотечных кредитов в I квартале 2019 года составила 14,16 млрд руб., что почти в 5 раз превышает результат прошлого года. Выдача потребительских кредитов в I квартале 2019 года превысила 9,45 млрд руб., что почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2018 года.

— Итоги первого квартала показывают, что Промсвязьбанк сохраняет набранные в 2018 году темпы увеличения кредитного портфеля, — отметил руководитель розничного и цифрового бизнеса Промсвязьбанка Сергей Малышев. — В ближайшее время мы продолжим выдачу кредитов по всем продуктовым направлениям. В числе наших приоритетов — потребительское кредитование, рефинансирование кредитов, ипотека, как на первичном, так и на вторичном рынке.

Промсвязьбанк активизировал розничное кредитование за счет ряда значимых инициатив по развитию продуктовой линейки, клиентских сегментов, новых каналов продаж, технологий и процессов. В банке запущена программа рефинансирования розничных кредитов на более выгодных условиях. ПСБ активно использует дистанционные каналы продаж, расширяя возможности удаленных сервисов, экономя время клиента на получение ссуды. На сайте ПСБ и в интернет-банке клиент может направить онлайн-заявку на потребительский кредит с получением предварительного решения в режиме online.

По итогам 2018 года ПСБ увеличил активы розничного бизнеса на 36%. Основными драйверами роста стали ипотечные и потребкредиты. Промсвязьбанк предлагает полный спектр кредитования для физлиц, в том числе рефинансирование и ипотечное кредитование.

Фото: пресс-служба банка