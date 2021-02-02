Руководитель строительной компании задолжал работникам более 46 млн рублей

Прокуратура Железнодорожного района г. Новосибирска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя предприятия, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), сообщили в областной прокуратуре. Отмечается, что уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки исполнения трудового законодательства.

По версии следователей межрайонного следственного отдела регионального СКР, с сентября 2019 г. по март 2020 г. генеральный директор ООО «Восточная мостостроительная компания» не выплатил 204 работникам заработную плату и иные предусмотренные законом выплаты на сумму свыше 46,5 млн рублей.

— При этом на счетах организации имелись достаточные для погашения задолженности денежные средства, однако они расходовались на иные цели (оплату услуг, расчеты с контрагентами, погашение кредитов и прочее), — уточнили в прокуратуре.

В прокуратуре добавили, что руководитель общества частично погасил перед трудовым коллективом задолженность в размере 36 млн рублей. В целях обеспечения гражданских исков потерпевших на имущество (земельный участок, жилое здание, квартиру) обвиняемого наложен арест.

Уголовное дело направлено мировому судье 2 судебного участка Железнодорожного судебного района г. Новосибирска для рассмотрения по существу.