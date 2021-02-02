Мэрия и СИБЭКО досрочно расторгают две концессии

Мэрия города Новосибирска, МУП «Энергия», правительство Новосибирской области и акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» подписали мировое соглашение о досрочном расторжении концессионных соглашений № 13 и 14. Они будут считаться расторгнутыми с 1 июля 2021 года, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— По мировому соглашению получатель всех средств – бюджет города Новосибирска. АО «СИБЭКО» (входит в Сибирскую генерирующую компанию) должно выплатить: 239,2 млн рублей в качестве компенсации стоимости невыполненных мероприятий по концессионным соглашениям; 66,1 млн рублей (с НДС) – за оборудование, приобретенное МУП «Энергия» для котельной № 35. Также теплосетевая компания передаст безвозмездно в собственность муниципалитета имущество двух блочно-модульных ЦТП и подводящих тепловых сетей по ул. Чулымской и ул. Ельцовской, — уточнили в мэрии Новосибирска.

Отмечается, что мировое соглашение, утвержденное Арбитражным судом Новосибирской области, включает компенсацию всех невыполненных мероприятий, предусмотренных в концессионных соглашениях № 13 и 14. В нем максимально учтены все возможные интересы муниципалитета в части расторжения двух концессий.

По информации департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска, полученные средства планируется в летнее время 2021 года направить на ремонт, реконструкцию и техническое перевооружение теплосетевого комплекса города.

В мэрии подчеркнули, что условия нового концессионного соглашения обсуждаются.

Напомним, концессионные соглашения №13 и №14 были заключены между мэрией города Новосибирска и АО «СИБЭКО» в 2017 году сроком на шесть лет. По концессионным соглашениям мэрия передала «Сибэко» 21 котельную, теплосети микрорайонов Пашино и ОбьГЭС в Новосибирске. Суммарный объем инвестиций должен был составить 655 млн рублей.