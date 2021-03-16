Руководителей двух бюджетных организаций предупредила прокуратура

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин в связи с имеющимися предпосылками для нарушения лицензионного и трудового законодательства 11 марта 2021 года предостерег о недопустимости нарушения закона руководителей ФГБУ «Жилищно-коммунальное управление Новосибирского научного центра» и ФГБУ «Центральный Сибирский ботанический сад Сибирского отделения Российской академии наук», сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу.

— Руководители предупреждены, что в случае непринятия мер к надлежащему выполнению должностных обязанностей, они могут быть привлечены к установленной законом административной ответственности, — говорится в сообщении.

Прокуратуре Новосибирской области поручено осуществлять дальнейшие надзорные мероприятия в целях соблюдения требований закона.