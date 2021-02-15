Питч-сессия для инноваторов пройдет в Академпарке 27 февраля

27 февраля пройдет Easy Pitch, где любой желающий сможет получить обратную связь от экспертов бизнес-инкубатора Академпарка, выступив со своей идеей или проектом в онлайн-режиме, сообщили в пресс-службе Академпарка.

Отмечается, что авторы лучших презентаций смогут вне отборочного конкурса принять участие в весенней сессии бизнес-ускорителя А:СТАРТ вместе со своей проектной командой. Прохождение программы позволит инноваторам за полтора месяца начать новый или масштабировать действующий бизнес.

В пресс-службе рассказали, что выступления будут оценивать отраслевые эксперты в области приборостроения, ИТ, био- и нанотехнологии, руководители секций А:СТАРТ и трекеры бизнес-инкубатора Академпарка.

— Презентация вашего проекта — это в первую очередь план его позиционирования и дальнейшего развития. Проблематика, решение и отстройка от конкурентов — ключевые моменты, без понимания которых очень трудно убедить людей доверить вам свои деньги и время: будь то инвесторы, клиенты или даже ваши будущие сотрудники. Кроме того, ваш предварительный трехминутный питч поможет экспертам определить слабые места, которые мы вместе в дальнейшем будем прорабатывать на бизнес-ускорителе А:СТАРТ, — отметил руководитель бизнес-инкубатора Академпарка, программный директор А:СТАРТ Алексей Голубев.

Для участия необходимо зарегистрироваться.

Участникам, готовым посоревноваться в питч-сессии за звание лучшего проекта, необходимо подготовить презентацию и выслать до 26 февраля (18:00).