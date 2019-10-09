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В Новосибирске впервые за год автомобили подешевели на 1,5%

Лидером по объему продаж в городе стала Toyota Corolla.
  • 09/10/2019, 15:53

Эксперты «Авито Авто» подвели итоги развития автомобильного рынка Новосибирска в III квартале 2019 года. Средняя цена автомобиля в городе составила 415 000 рублей, снизившись на 1,5% по сравнению с прошлым годом.

Отмечается, что в Новосибирске самыми востребованными среди покупателей на Авито оказались автомобили Toyota со средней ценой 605 000 рублей. Российский автобренд ВАЗ (LADA) оказался на втором месте со средней ценой 82 000 рублей. Далее в топ-5 следуют Nissan со средней ценой 383 000 рублей, Honda со средней ценой 401 000 рублей и ГАЗ со средней ценой 177 000 рублей. Суммарно на 5 этих автобрендов пришлось 61,8% всех продаж.

В первой десятке по продажам автомобилей в Новосибирске модели ВАЗ занимают 5 мест. Как и в прошлом квартале, лидером в городе стала Toyota Corolla со средней ценой 125 000 рублей. При этом самым дорогим автомобилем в III квартале стал Honda CR-V, в среднем его покупали за 689 000 рублей. Дешевле всего продавалась LADA-2107 – за 61  000 рублей.

Фото: pixabay.com, автор- Cicero7

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