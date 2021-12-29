В Новосибирской области изменится номер единой регистратуры

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Новосибирской области, сохранится возможность записаться на прием к врачу или оформить вызов на дом в личном кабинете портала Госуслуги, при помощи Телеграмм-бота «Мое здоровье НСО», на сайте единой регистратуры. Сall-центры поликлиник будут работать в прежнем режиме.

Замминистра здравоохранения региона Елена Аксёнова отметила, что количество операторов единой регистратуры увеличивается, сегодня общая мощность колл-центра составляет 100 операторов. Однако говорить о ликвидации внутренних контакт-центров поликлиник еще рано.

— Новые вызовы – пандемия – диктует новые условия, а именно доступность быстрой записи на прием к врачу и вызова врача на дом. Поэтому предусмотрен ряд преобразований, во-первых, это запись через личный кабинет портала Госуслуги, затем телеграмм-бота «Мое здоровье НСО» и третье – это усиление единой городской регистратуры 124, как единого колл-центра. При этом колл-центры поликлиник продолжают работать в прежнем режиме, – подчеркнула замминистра.

Как сообщили в министерстве цифрового развития и связи Новосибирской области, с 1 февраля 2022 года номер «124» исключат из процесса приема звонков в Единую регистратуру.

Сейчас тех, кто набирает «124», робот предупреждает о том, что в скором времени номер «124» будет отключен, и для последующих вызовов необходимо использовать номер «122».