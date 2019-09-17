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Руководство АО «РЭС» примет участие в Международном форуме «Российская энергетическая неделя»

  • 17/09/2019, 10:53
Со 2 по 5 октября в Москве пройдет очередной международный форум «Российская энергетическая неделя» (далее – РЭН).

Форум является одним из самых значимых мировых событий в сфере энергетики. Решения, которые принимаются на полях РЭН, имеют стратегическое значение для развития мирового энергетического рынка.

Руководство системообразующего электросетевого предприятия энергосистемы Новосибирской области – акционерного общества «Региональные электрические сети» – ежегодно принимает участие в форуме наряду с главами крупнейших международных и российских энергетических компаний, руководством субъектов Российской Федерации, руководителями энергетических ведомств и ведущими международными экспертами.

В рамках программы РЭН-2019 запланировано 30 деловых мероприятий в различных форматах – пленарное заседание, панельные сессии, круглые столы, лекции, встречи отраслевых специалистов и т.д. Деловые сессии форума будут посвящены цифровой трансформации отрасли, экологической трансформации энергетического рынка и другим актуальным темам в области энергетики. Форум станет площадкой для обсуждения основных вызовов, с которыми сталкивается энергетический сектор экономики, и актуальных проблем развития отраслей ТЭК, в том числе электроэнергетики.

Традиционно на площадке форума состоится Всероссийское совещание «О ходе подготовки субъектов электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода 2019/2020 года» под председательством Министра энергетики Российской Федерации. В совещании примут участие региональные власти, представители муниципальных штабов по обеспечению безопасности электроснабжения, а также крупные энергетические компании страны, в том числе и АО «РЭС».

Фото предоставлено пресс-службой компании

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