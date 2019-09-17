«Нафтатранс плюс» договорилась с «Татнефтью» о поставках

ГК «Нафтатранс плюс» заключила договор о сотрудничестве с дочерним предприятием ПАО «Татнефть» – ООО «Татнефть-АЗС-Запад». Контракт заключен на 2 года и предполагает перевозку дизельного топлива и бензина марок АИ-92, АИ-95, АИ-100. Автозаправочные станции компании расположены преимущественно в Центральном федеральном округе. Всего же «Татнефть» реализует топливо мелким оптом через филиалы сбытовых структур в 13 субъектах РФ, сообщает пресс-служба ООО «Юнисервис капитал». ПАО «Татнефть» занимает 5-е место по объему добычи нефти в стране. С начала года предприятие добыло свыше 19,7 тыс. тонн, что на 600 тыс. тонн больше, чем за январь-август 2018 г.

«Нафтатранс плюс» приобрела четыре действующие АЗС в Новосибирске Shell , — уточняется в пресс-релизе. — Данный способ имеет ряд преимуществ перед верхним наливом. Во-первых, он сохраняет качество горючих материалов, в которые не могут попасть осадки, пыль и грязь. Во-вторых, он снижает риск воспламенения, не давая ГСМ разбрызгиваться и накапливаться заряду статического электричества у горловины цистерны. В-третьих, нижний способ предотвращает переливание. В-четвертых, он позволяет ускорить процесс наполнения цистерны. Наконец, он является более экологичным, сокращая на 95% количество вредных выбросов в атмосферу, возникающих в случае с открытой крышкой верхнего люка.

ООО Топливная компания «Нафтатранс плюс» занимается продажей и доставкой нефтепродуктов (дизельное топливо, бензин, керосин, нефть, мазут, битум, топливо печное, нефрас). Входит в ГК «Нафтатранс плюс», которая является крупнейшим в Сибири независимым частным нефтетрейдером. Выручка компании на 30.06.19 — 2,9 млрд руб., чистая прибыль — 12 млн, доля долга в выручке — 17%.

Фото: пресс-служба компании