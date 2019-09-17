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В научном центре вирусологии «Вектор» произошел взрыв

Следственными органами СК России по Новосибирской области проводится проверка по факту нарушения требований охраны труда.
  • 17/09/2019, 10:36
В научном центре вирусологии «Вектор» произошел взрыв

Следственными органами СК России по Новосибирской области проводится уголовно-процессуальная проверка по факту произошедшего возгорания в научном центре вирусологии «Вектор», по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда), сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что пожар ликвидирован, несущие конструкции здания не повреждены, угрозы для населения нет.

Следователями СКР совместно с представителями контролирующих органов проводится комплекс проверочных действий по установлению всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято итоговое процессуальное решение.

Пожар произошел в одном из корпусов научно-исследовательского центра в понедельник. Хлопок газа произошел на четвертом этаже корпуса, где идет ремонт. Площадь пожара – около 30-ти квадратных метров. Пострадал один рабочий, биологической угрозы нет.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru

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