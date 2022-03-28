Рулонная гидроизоляция ее разновидности и преимущества

Основные особенности рулонной гидроизоляции

В специализированном магазине можно приобрести рулонную гидроизоляцию для фундамента, кровли и ванной https://bikra-m.ru/waterproof/krovlya-i-gidroizolyatsiya/. С ее помощью можно не допустить раннее разрушение объекта, уменьшить вероятность появления сырости.

К достоинствам этого материала относят возможность формирования покрытий с немногочисленными швами, стыками. Его установка не представляет большой сложности, главное – выполнять все предписания производителя.

Рулонную гидроизоляцию классифицируют на две основных разновидности – битумную и полимерную. Первую можно использовать для защиты крыш, напольных покрытий. Она бывает направляемой и самоклеящейся. В состав полимерных покрытий входит армированный полиэтилен. Они защищают поверхности не только от влаги, но и от пара. Их задействуют при обустройстве кровель.

Нюансы монтажа и ключевые достоинства

Установку рулонной гидроизоляции можно выполнить различными способами. Чаще всего крепеж выполняется на мастику. У покрытия также может быть самоклеящийся слой. Во втором случае задействуют оборудование для нагрева.

Одним из самых качественных вариантов считается битумный праймер Технониколь https://bikra-m.ru/waterproof/krovlya-i-gidroizolyatsiya/praymer/tekhnonikol/. Он наделен отменными эксплуатационными характеристиками и прекрасно справляется со своей главной задачей – обеспечивает надежную защиту от влаги.

У рулонной гидроизоляции насчитывается масса достоинств, главные из которых заключаются в:

возможности применения под различными углами;

повышенном уровне защиты;

отсутствии потребности в сложной подготовки оснований;

быстром выполнении монтажа;

устойчивости к температурным колебаниям.

невосприимчивости к действию кислот и щелочей.

Гидроизоляцию сверху покрывают отделочными материалами, тем самым продлевая срок ее службы. Отделкой может служить плитка, штукатурка и декоративные панели.

Отличия между представленной в продаже рулонной гидроизоляцией состоят в способе крепежа к основе и материале, из которого сделано основание.

В составе современных гидроизоляционных покрытий присутствует битум и другие компоненты. Самыми качественными считаются материалы мембранного типа. Они славятся своей долговечностью и экологичностью.

По методу крепления гидроизоляционные покрытия бывают направляемыми и клеевыми. Есть также варианты, фиксируемые механическим способом.

Направляемые покрытия предусматривают наличие специального связующего слоя. Основой в них может служить стеклоткань либо полиэстер. Ранее применялся картон, но этот вариант уже устарел.

Вяжущим компонентом служит битум или битумно-полимерная мастика. Нередко в составе присутствует искусственный каучук.

Направляемую рулонную гидроизоляцию применяют чаще всего. Она проста в укладке и доступна по стоимости. Если монтаж выполнен правильно, покрытие образует цельное полотно, в котором нет стыков и зазоров. Это существенно повышает гидроизоляционные характеристики материала.

Основание материала, фиксируемого механическим методом, представляет собой не полиэтиленовую мембрану, а мелкозернистый песок. Такая изоляция во многом напоминает рубероид. Основание такого покрытия фиксируют за счет саморезов. Для более надежного крепежа задействуют накладные планки. Установить такую гидроизоляцию сложнее, чем предыдущую разновидность.

Основой клеевого покрытия служит ПВХ либо стеклоткань. Для его монтажа нужна мастика или клей, в состав которого входит эпоксидная смола. Для обеспечения надежной защиты от влаги материал необходимо укладывать в несколько слоев. С его монтажом реально справиться самостоятельно.

Применение качественной гидроизоляции позволяет регулировать уровень влажности в помещениях, уменьшает вероятность появления плесени с грибком. С ее помощью реально продлить срок службы фундаментов и кровель, обезопасить их от неблагоприятного воздействия природных факторов. Современная рулонная гидроизоляция экологична, при использовании материала не остается отходов. Она хорошо противостоит растяжениям и деформациям, сохраняет исходные защитные характеристики в течение всего срока службы, надежно фиксируется к поверхностям.