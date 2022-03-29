Европейский банк реконструкции и развития закроет свои офисы в Москве и Минске

Европейский банк реконструкции и развития объявил о закрытии своих офисов в Москве и Минске, сообщает ТАСС.

— ЕБРР объявляет, что находится в процессе закрытия своих постоянных офисов в Москве и Минске. Решение о закрытии офисов <…> является неизбежным результатом действий, предпринятых Российской Федерацией при помощи Беларуси, — заявили в банке, имея в виду проводимую РФ военную спецоперацию на территории Украины.

Ранее Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) объявил в Twitter, что совет директоров поддержал остановку доступа РФ и Белоруссии к своим финансам из-за украинского кризиса.

Россия является членом ЕБРР с 1992 года. В 2014 году после введения против РФ санкций со стороны Евросоюза и США банк приостановил инвестирование в российские проекты. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Запад в ответ ввел в отношении РФ масштабные санкции.