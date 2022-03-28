У новосибирского завода Heineken сменится собственник

Голландская пивоваренная компания Heineken уйдет из России, говорится в заявлении на ее сайте. Компания передаст свой бизнес в стране новому владельцу в соответствии с местными и международными законами. На каких условиях состоится передача и кто может стать новым владельцем предприятий, Heineken не уточнила. Компания заверила лишь, что не получит прибыли от передачи бизнеса, а дополнительные расходы составят около €400 млн. После этого Heineken больше не будет представлена в России, пишет Forbes.

— После ранее анонсированного стратегического пересмотра нашей работы мы пришли к выводу, что владение бизнесом в России больше не устойчиво и не осуществимо для Heineken в текущей ситуации. В результате мы решили уйти из России, — сообщила компания.

Она отметила, что на время переходного периода продолжит работу в сокращенном режиме. Компания объяснила это целями обеспечения безопасности и благополучия сотрудников, а также минимизацией рисков национализации. Heineken пообещала платить зарплаты 1800 сотрудникам в России до конца 2022 года и приложить усилия к тому, чтобы гарантировать им трудоустройство в будущем.

Об ограничении работы в России ранее заявила и другая глобальная пивоваренная компания — датская Carlsberg. Она тоже прекратила поставки от компаний, входящих в Carlsberg Group, заводам «Балтика» в России. Также компания остановила экспорт и инвестиции.

Напомним, в Новосибирской области работают предприятия обоих пивоваренных компаний — Heineken и «Балтика». Также на этом сегменте рынка представлен еще один крупный игрок — АО «АБ Инбев Эфес». ООО «Пивоваренная компания «Балтика» и АО «АБ Инбев Эфес» входят в список крупнейший налогоплательщиков региона. По данным областного Минфина, за 2021 год десять крупных налогоплательщиков региона перечислили 32 млрд рублей или 17,3% от общей суммы поступлений в консолидированный бюджет.