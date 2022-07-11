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Рулонные шторы по индивидуальным размерам с доставкой по РФ от интернет — магазина РУЛОНКА.РУС

  • 11/07/2022, 16:33
Рулонные шторы - современный и практичный вариант для вашего дома!

Рулонные шторы: модели и ткани

Рольшторы выпускают в разных конфигурациях. Стандартная модель – Mini. Это вал с полотном и цепочкой. Усовершенствованная модель – Uni – комплектуется коробом и рейками-направляющими. Те, кто хочет просто занавесить окно и потратить на это как можно меньше денег, выбирают Mini. Те, кому нужна более удобная, эргономичная, красивая светозащитная система, берут Uni. Короб здесь маскирует вал и рулон, а рейки притягивают полотно к стене или оконной створке.

Mini удобно использовать в том случае, если вы решили установить рулонные шторы общей конструкцией на весь проем. Никакие рейки не будут мешать дотягиваться до оконной ручки. Uni обычно ставят на створки. Когда откидная створка стоит в положении проветривания, направляющие держат ткань почти вплотную к оконному профилю, и она не отклоняется от створки. Рольшторы различаются не только комплектацией, но и типами используемых тканей.

Ткани рулонных штор

Стандартный материал рулонок – одноцветная полупрозрачная ткань. Она маскирует пространство так, что интерьер помещения не просматривается с улицы. Солнечные лучи через нее проходят, но сильно глушатся, и в комнате устанавливается комфортное освещение. Можно выбрать полупрозрачный материал с интересной текстурой и оттенком. Выбор здесь практически безграничен. Есть и другие типы тканей. Если обобщить, можно выделить три.

  • Стандарт
  • «Зебра»
  • «Блэкаут»

«Зебра» – довольно специфическая модель. Рекомендуем почитать о ней отдельно (например, на сайте «Рулонка.рус»). Что касается ткани «Блэкаут», то она полностью блокирует свет и создает абсолютную темноту. Чаще всего ее покупают для спальни. «Блэкаут» используют, например, когда хотят выспаться днем. Также светонепроницаемая ткань помогает создать романтическую атмосферу. Еще ее вешают в учебные классы, оборудованные видеопроекторами.

Размеры полотен рольштор

В супермаркетах товаров для дома продаются готовые рулонные шторы. Вам предлагают воспользоваться стандартной размерной сеткой и выбрать рулонки, приблизительно подходящие к габаритам окна. Но, если ткань будет немного торчать или ее не хватит (пусть даже совсем чуть-чуть), оконная конструкция уже будет выглядеть безобразно. Поэтому лучше заранее измерить окно и заказать рулонки по конкретным размерам.

На изготовление заказных рулонных штор уйдет время, зато вы получите светозащитную систему, которая идеально впишется в ваше окно. И не нужно бегать по магазинам. Просто зайдите на сайт «Рулонка.рус». Здесь можно выбрать модель, рассчитать стоимость и сделать заказ. Когда рулонки будут готовы, их отправят на ваш адрес. Компания продает светозащитные конструкции в Новосибирске и всех остальных городах РФ. Переходите по ссылке.

Источник статьи и фото: https://новосибирск.рулонка.рус/catalog/rulonnye-shtory/

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