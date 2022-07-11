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Завод «УРАЛ-МЕТЭКС» — надежный поставщик для Восточного обхода в Новосибирске

  • 11/07/2022, 17:04
Восточный обход в Новосибирске - один из самых амбициозных проектов дорожного строительства, по завершении которого будут связаны три крупных магистрали города, обеспечен транзит между центром России и Дальним Востоком.

Проект стартовал в 2013 году, несколько раз останавливался, но в прошлом году работы возобновились, и планируется, что в следующем 2023 году будет запущен первый участок 80-километрового обхода от Кольцово до Раздольного длиной в 20 км, а в 2024 работы завершатся.

Магистраль строится качественная, дорога будет четырехполосной с комфортными современными развязками. Огромное значение приобретает качество поставляемой для строительства продукции, и завод «УРАЛ-МЕТЭКС» изготовил цельную спиральновитую металлическую гофрированную трубу ГСМТ М15.35, предназначенную для работы в безнапорном и полунапорном режимах. Огромный опыт предприятия в поставках металлоконструкций для строительства крупных инфраструктурных объектов оказался востребованным для важной магистрали в новосибирском регионе.

О заводе «УРАЛ-МЕТЭКС»

Основными преимуществами завода «УРАЛ-МЕТЭКС», который производит большую номенклатуру качественных металлоконструкций, являются:

  • отличная защита от коррозии из-за использования горячего цинкования и защитных покрытий — порошкового окрашивания, эпоксидных эмалей, каучуко-смоляного герметика и других;
  • широкая номенклатура выпускаемых изделий — опор освещения, труб ГСМТ, дорожных ограждений барьерного типа, других конструкций, широко применяемых в различных сферах;
  • наличие собственного конструкторского отдела с высококвалифицированными специалистами, способными разработать любое ТЗ по запросам заказчика;
  • полный производственный цикл;
  • оперативное выполнение заказов и круглосуточная отгрузка по всей России.

Произведенные для Восточного обхода Новосибирска гофрированные спиральновитые трубы имеют легкий вес и длительный срок эксплуатации, на порядок превосходящий аналогичные параметры железобетонных и чугунных аналогов. Примененное горячее цинкование дает отличную защиту от коррозии, трубы легки в монтаже и дешевле, чем железобетон. Так что для строительства Восточного обхода Новосибирска, имеющего важное значение для всей сети российских дорог, завод «УРАЛ-МЕТЭКС» поставил отличную по качеству и долговечную продукцию!

Фото предоставлено ООО «Урал-металл экспорт»

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