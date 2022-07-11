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Руководство горсовета «сдает» коллегу полиции

  • 11/07/2022, 16:27
Автор:
новости Новосибирска
Пока речь идет о возможном административном деле.

От имени горсовета в правоохранительные органы в ближайшее время поступит заявление в отношении депутата от либеральной коалиции «Новосибирск-2020» Светланы Каверзиной c просьбой возбудить дело об административном правонарушении. Таково решение комиссии по депутатской этике. Об этом Светлана Каверзина рассказала в комментарии Infopro54.

Это решение предложил Асанцев (Спикер горсовета. — Ред.), говорит собеседник издания. Остальные члены комиссии (вице-спикеры Николай Тямин, Антон Тыртышный и председатель комиссии по контролю за исполнительной властью Андрей Гудовский) проголосовали за. Посмотрим, может, полиция решит дело не возбуждать.

Как поясняет депутат, с подачи комиссии основанием для возбуждения дела стали неоднозначные высказывания депутата в отношении президента РФ, публикуемые на ее страницах в соцсетях, на основании которых в комиссию по этике горсовета на Каверзину поступило сразу три жалобы.

Узнала, о чем донос: «честила президента», сообщала Светлана Каверзина в преддверии комиссии. Это из Мурманской области жалоба. Еще одну написал известный радикальный националист. А третью не знаю, кто и откуда, фамилия ни о чем не говорит. Суть у всех трех жалоб одна «чещу» президента.

новости Новосибирска

Конфликт в горсовете Новосибирска на фоне спецоперации

Напомним, что федеральная повестка периодически становится поводом для конфликтов депутатов-коалиционеров с представителями руководства горсовета Новосибирска. В частности, на июньской сессии вопрос одного из депутатов Антона Картавина о перспективах выплат семьям новосибирцев, участвующих в спецоперации на Донбассе и Украине, спровоцировал негативную реакцию со стороны вице-спикера, единоросса Евгения Яковенко (в заседании комиссии по этике не участвовал, так как находился в отпуске). Ранее в марте поводом для конфликта на сессии стали вопросы относительно выплат военным и нанесения символики спецоперации — букв V и Z на общественный транспорт. При этом еще до событий спецоперации на комиссии по этике успели «отметиться» депутаты-коалиционеры — Хельга Пирогова и находящийся в настоящее время в загранкомандировке Сергей Бойко.  Поводом для этого послужило их участие в акциях в поддержку Алексея Навального (Оппозиционер, в марте 2022 года приговорен к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и оскорбление суда. — Ред.), о чем в комиссию и правоохранительные органы сообщили из руководства муниципальной исполнительной власти.

 

Ранее редакция сообщала, что у коалиционеров возникали вопросы по поводу целесообразности поддержки жителей города, участвующих в спецоперации России на территории Донецкой и Луганской республик и Украины. 

Фото со страницы Светланы Каверзиной ВКонтакте

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Рубрики : Власть Право&Порядок Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : штраф спецоперация политика оппозиция Горсовет


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