Смарт-контракт как способ исполнения обязательства в корономике

Юрий Кузнецов, юрист ООО «Сибирская юридическая компания»:

— Пандемия коронавируса изменила жизнь общества. Во-первых, усилились процессы цифровизации: дистанционное обучение, удаленная работа, увеличение доли покупок в интернет-магазинах, онлайн-совещания, цифровые пропуски и т.д. Во-вторых, к сожалению, бизнес несет убытки из-за приостановки работы ряда отраслей. Увеличивается риск недобросовестного поведения со стороны контрагентов.

В связи с этим самое время начать внедрение в свою повседневную деятельность смарт-контрактов. Их использование позволит быть уверенным в том, что обязательство будет исполнено надлежащим образом и позволит избежать судебного разбирательства.

Что такое смарт-контракт? Это договор, исполнение которого происходит автоматизировано, так как условия договора, где прописывается алгоритм исполнения, переводятся в программный код.

С 1 октября 2019 года статьей 309 ГК РФ предусмотрена возможность заключения таких договоров. Во-первых, указано, что обязательство может быть исполнено «при помощи информационных технологий». Во-вторых, исполнение может происходить автоматизировано — «без отдельно выраженного волеизъявления сторон», как только наступит обстоятельство, согласованное сторонами и внесенное в программный код.

Технология смарт-контрактов условно прошла три этапа развития.

Предшественником смарт-контракта принято считать автоматы по продаже воды, газировки, кофе и т.д.: в обмен на денежные средства устройство автоматически выдает напиток. Затем появились «соглашения одного клика» — договоры, заключаемые в интернете при помощи нажатия кнопок «скачать» или «я согласен» (обычно при скачивании приложений, книг, музыки, фильмов и т.д.).

На втором этапе в связи с развитием интернета появились смарт-контракты, позволяющие автоматизировано проводить расчеты и обеспечивать оборот нефизических объектов.

Так, в Новосибирской области в 2017 году впервые в России была запущена система автоматических расчетов по аккредитиву за заправку самолетов между авиакомпанией S7 и «Газпром нефтью» через счета в Альфа-банке. Раньше авиакомпании необходимо было предоставлять предоплату и распределять ее по разным поставщикам и договорам, формируя по всем отдельную отчетность, причем предварительно определить необходимый объем топлива и размер предоплаты невозможно. Таким образом, значительные средства выводились из оборота.

Теперь система автоматизированная: после заправки первичные документы в электронном виде подписываются обеими сторонами (командиром самолета и водителем заправочной станции), затем программа проверяет документы, сопоставляя с заложенным образцом, и автоматически перечисляет деньги.

Смарт-контракты также распространены в сделках по финансированию стартапов (ICO): от инвесторов поступают денежные средства; если по истечении определенного времени необходимая сумма собрана — система их перечисляет разработчикам стартап-проекта и начинает начислять проценты. Если средств недостаточно — они возвращаются инвесторам. Также смарт-контракты удобно применять при клиринговых услугах.

Смарт-контракты применяются и в сфере страхования. Одна страховая компания разработала договор страхования от задержки авиарейсов: программа сама отслеживает задержку, и если задержка составляет более 2 часов — то автоматически перечисляется страховая сумма.

Что касается оборота нефизических активов, то распространена автоматизированная купля-продажа акций с помощью мобильного приложения («Мой брокер», «Финам» и др.) и закладных (платформа «Мастерчейн»).

Существуют смарт-контракты по автоматическому заключению иных договоров (акцепт подходящего предложения на биржевых операциях, покупка авиабилета по заранее заданным критериям).

Третий этап связан с появлением смарт-контрактов, использующих интернет вещей — технологию, которая позволяет управлять устройствами в реальном мире. Пока это касается потребительских договоров. Например, всем известный «каршеринг» — краткосрочная аренда автомобилей. Через приложение арендатор выбирает автомобиль — и двери разблокируются, а в случае нарушения правил договора — может быть автоматически заблокирован двигатель (например, если GPS-трекер выявил выезд за разрешенную зону). В зарубежных юрисдикциях некоторые мобильные операторы предоставляют услуги блокировки смартфона в случае кражи и фотографирования лица, пользующегося телефоном.

В предпринимательских отношениях известные примеры автоматизации исполнения обязательств при помощи интернета вещей существуют за рубежом. Так, например, для определения момента поставки товара используются специальные RFID-рамки, установленные на складе организации. При прохождении транспорта с грузом рамки фиксируют поставку товара в срок, после чего происходит автоматическая оплата. Или, например, в транспорт устанавливаются датчики контроля температуры и влажности, и если в течение определенного времени данные параметры отклоняются от нормы, то автоматически списывается штраф. Или блокируются двери арендуемого помещения в случае неуплаты арендной платы.

В России многие предприятия используют системы 1С, SAP, Oracle и другие, через которые также можно передавать данные о доставке товара и т.д., чтобы инициировать автоматический платеж или, наоборот, списание неустойки. В одном из дел арбитражный суд признал законным требование заказчика к исполнителям в сфере госзакупок устанавливать средства бесконтактной идентификации транспортных средств, совместимые с RFID-рамками заказчика (постановление Арбитражного суда Центрального округа от 29.11.2017 N Ф10-5021/2017 по делу N А08-2108/2017)

В последнее время появились технологии, позволяющие определять качество товара (например, нейронная сеть, устанавливающая наличие повреждений по цифровым снимкам поверхности металла).

Большинство смарт-контрактов разрабатываются для работы через блокчейн-платформы. Блокчейн — это база данных, где информация хранится не на едином сервере, как обычно, а на всех подключенных устройствах одновременно. Данные, записанные в блокчейн, не могут быть изменены или уничтожены. Правда, есть немало облачных сервисов, где можно хранить данные, но их хранит третье лицо — подрядчик (Google, Amazon), что может быть небезопасно.

Как видно из приведенных примеров, смарт-контракты имеют следующие преимущества:

— Безупречное исполнение. Смарт-контракт не может быть не исполнен или исполнен ненадлежащим образом, так как исполняет программа, а не человек.

— Снижается риск судебных споров, так как обязательство исполняется программой и не зависит от желания контрагента.

— Если спора избежать не удалось, можно обратиться в арбитражный центр при РСПП, где существует отдельная коллегия по спорам в сфере цифровой экономики. В отличие от консервативных госсудов, спор будет разрешен арбитрами, специализирующимися на данной сфере.

— Однозначность и недвусмысленность условий договора. Невозможность различного толкования условий договора.

— Экономится время предпринимателя, так как не требуется личное участие для исполнения обязательства.

— Снижаются расходы. Автоматизированный документооборот и исполнение позволяют сократить расходы на бухгалтеров, юристов и т.д.

— Независимость исполнения. Исключена возможность вмешательства третьих лиц.

Но вмешательство может произойти, если одна из сторон допустит к программе третье лицо. Поэтому следует закрепить обязанность сторон сохранять конфиденциальность данных, в том числе паролей.

— Надежность. Смарт-контракты, данные которых записаны при помощи технологии блокчейн, не могут быть изменены или уничтожены.

— Прозрачность. Можно отследить исполнение контракта на всех этапах.

Безусловно, смарт-контракты имеют и недостатки. Правда, большинство связано с тем, что данная технология пока не является массовой и ее сложно внедрить:

— Риск сбоя в работе программы.

В связи с этим в договоре с разработчиком программного кода необходимо предусмотреть ответственность за сбой. А также возможность отмены исполнения обязательства.

— Невозможность учесть все обстоятельства. Человек, исполняя обязательство, может действовать гибко, учитывая различные нюансы. При автоматизированном исполнении такое невозможно. Поэтому в определенных случаях стоит предусмотреть возможность отмены автоматизированного исполнения обязательства.

— Риск неправильного составления программного кода.

Необходимо предусмотреть распределение ответственности между сторонами договора за неправильное донесение до разработчика содержания договора в техзадании.

Также нужно предусмотреть ответственность для разработчика, если условия договора сформулированы однозначно, но программный код им не соответствует.

— Сложность составления. Для перевода условий контракта в программный код, безусловно, необходимо привлекать программистов, что потребует финансовых и временных затрат.

— Сложность внедрения. Для автоматизации обязательств по переводу денежных средств необходимо соглашение с банком. Автоматизация при помощи интернета вещей требует закупки соответствующих технологий.

— Уязвимость. Программа может быть взломана и использована для хищения денежных средств или для воспрепятствования исполнению договора.

Чтобы устранить этот риск, необходимо разрабатывать смарт-контракты на основе технологии блокчейн.

— Невозможность изменений. В смарт-контракт нельзя внести изменения. Можно только создать новый контракт, в котором будут новые условия и продублированные условия из старого контракта.

В каких случаях внедрять смарт-контракты в свою деятельность?

Как было сказано выше, внедрение технологии потребует определенных затрат и усилий, но в долгосрочной перспективе технология позволит сэкономить и время, и средства. Поэтому смарт-контракты выгоднее использовать там, где договор многократно исполняется (поставка, перевозка, аренда зданий, лицензионный договор и т.д.) или многократно заключается (типовые договоры присоединения: страхования, кредитные, вклады, аренды авто и т.д.). Также смарт-контракты проще внедрять в крупных сделках с риском неоплаты, где затраты на внедрение незначительны по сравнению с суммой сделки.

Как организовать автоматизацию исполнения договоров?

Во-первых, часто необходимо стандартизировать, упростить документооборот. Во-вторых, необходимо сформулировать подлежащие автоматизации условия договора таким образом, чтобы их можно было перевести в программный код. В-третьих, найти организацию, специализирующуюся на написании программных кодов для договоров. Такие уже существуют.

Таким образом, смарт-контракты — это договоры, исполнение которых осуществляется автоматизировано, что гарантирует безупречное исполнение обязательств. В связи со сложившейся неблагоприятной ситуацией сейчас самое время подумать о внедрении такой технологии в свою деятельность.

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