Русфонд объявил о создании фонда целевого капитала

Российский фонд помощи «Русфонд» объявил о создании эндаумента — фонда управления целевым капиталом. Он позволит оказывать помощь тяжелобольным детям и не зависеть от волатильности, экономических колебаний и экстренных кампаний. Для развития эндаумента выбрана одна из старейших управляющих компаний, под управлением компании находятся активы более чем на 320 млрд рублей.

Стоит отметить, что в мире эндаументы существуют уже сотни лет. Один из самых известных — Нобелевская премия.

Для России этот инструмент довольно молодой, закон о фондах целевого капитала появился в конце 2006 года. По данным управляющих компаний, на сегодняшний день в стране действует более 400 целевых капиталов в образовании, социальной сфере, благотворительности, культуре, медицине и даже спорте.

Пожертвования, которые поступают в эндаумент, не расходуются сразу. Они передаются управляющей компании для инвестирования, а программы фонда финансируются за счет заработанных процентов. При этом целевой капитал остается неприкосновенным и продолжает приносить доходы.

— Фонд целевого капитала – не просто очередной благотворительный счет, это стратегический инструмент. Именно он поможет нам сохранить наши программы в будущем, обеспечив устойчивое финансирование текущих и новых программ, — отметил президент Русфонда Лев Амбиндер.

С помощью эндаумента благотворительный фонд планирует финансировать передовые методы лечения детей с онкологическими заболеваниями, пороками сердца, хрупкими костями, тяжелыми формами сколиоза. А также оказывать помощь в оснащении больниц новейшими медицинскими технологиями, поддерживать Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова, увеличивать помощь беженцам, которые находятся в пунктах временного размещения на территории России.

По словам генерального директора Русфонда Сергея Амбиндера, инициатива позволит оперативно реагировать на возникающие внешние вызовы, при этом сохранять базовый капитал для дальнейшего генерирования дохода.

Для формирования эндаумента на начальном этапе нужно 3 млн руб. Сделать пожертвование можно через платежную форму на сайте, указав целевой характер перевода.

«Русфонд» создан в 1996 году. За 28 лет работы он помог более 35 000 детям и собрал свыше 22 миллиардов рублей пожертвований.