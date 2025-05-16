Рекламодателям

От мечты к подвигу: в Новосибирске состоится премьера фильма «Увидеть небо»

  • 16/05/2025, 16:45
От мечты к подвигу: в Новосибирске состоится премьера фильма «Увидеть небо»
Картина создана командой новосибирских кинематографистов под руководством Павла Меняйло, режиссера, продюсера и генерального директора «ЛБЛ-Холдинга»

В Центре культуры и отдыха «Победа» пройдет премьерный показ короткометражного игрового фильма «Увидеть небо», посвященного жизни и подвигам прославленного летчика, трижды удостоенного звания Героя Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина.

«Увидеть небо» — это вдохновляющий фильм для тех, кто стремится к своим целям, не страшится преград и верит в свои мечты. Это история о том, как, несмотря на все трудности, можно достичь невозможного и стать настоящим героем.

В центре сюжета — история мальчика, грезящего о небе, и его деда, летчика-испытателя. Лента вдохновлена образом выдающегося аса Александра Покрышкина и поднимает важные темы преодоления препятствий, непоколебимой веры в мечту и силы человеческого духа. Фильм подчеркивает, что именно сопротивление делает взлет более стремительным.

Картина создана командой кинематографистов из Новосибирска под руководством Павла Меняйло, режиссера, продюсера и генерального директора «ЛБЛ-Холдинга». В фильме снимались известные актеры новосибирских театров. Особую атмосферу создает музыка Эдуарда Артемьева, исполненная Эстрадным оркестром Новосибирской филармонии.

Павел Меняйло отмечает, что городу и его молодому поколению нужны примеры для подражания. Он выразил надежду, что современная интерпретация образа Александра Покрышкина поможет многим узнать больше об этом герое и его родном городе, а также вдохновит юных зрителей связать свою жизнь с авиацией.

Действие фильма происходит в Новосибирске, городе, неразрывно связанном с авиацией, где родился и вырос Покрышкин. Новосибирск – это город авиационной славы, где сегодня располагается крупный международный аэропорт имени Покрышкина, базируется авиакомпания S7, готовят специалистов авиационной отрасли, разрабатывают современные летательные аппараты и восстанавливают историческую авиационную технику.

Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) и при финансовом участии компании АЭРОН.

12+

Фото-скрин кадра из фильма предоставлен пресс-службой ЦКиО «Победа»

323

Рубрики : Стиль жизни

Регионы: Сибирь Новосибирcк

Теги : фильм премьера Победа


1
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Виктор Толоконский, российский государственный и политический деятель, председатель Совета директоров МВК «Новосибирск Экспоцентр»

Виктор Толоконский: Строительные компании Сибири можно поддержать госзаказами

На фоне падения рыночного спроса другой альтернативы сохранения отрасли сегодня нет
Все материалы
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Аукцион по продаже ТЦ в Новосибирске за 1,8 млрд рублей снова не состоялся
16/05/25 18:30
Бизнес Власть Право&Порядок
Прокуратура Новосибирска изъяла у эзотерика 60 миллионов рублей
16/05/25 18:00
Право&Порядок
Виновникам взрыва газа в доме на Линейной в Новосибирске смягчили приговор
16/05/25 17:30
Право&Порядок
Новосибирцев осудили за мошенничество с зерном на 43 млн рублей
16/05/25 17:15
Право&Порядок
Русфонд объявил о создании фонда целевого капитала
16/05/25 17:00
Общество
От мечты к подвигу: в Новосибирске состоится премьера фильма «Увидеть небо»
16/05/25 16:45
Стиль жизни
Новосибирцы накопили на счетах в банках более 944 млрд рублей
16/05/25 16:30
Финансы
Профессии будущего назвали эксперты в Новосибирске
16/05/25 16:00
Образование Общество
Выходец из новосибирского НВВКУ будет руководить сухопутными войсками России
16/05/25 15:30
Власть Отставки и назначения
В Новосибирске подорожала рыба лососевых пород
16/05/25 15:00
Общество
Новосибирские политики ответили Артемию Лебедеву на негативный отзыв о городе
16/05/25 14:30
Власть Город Общество
Теплые и дождливые выходные ждут новосибирцев
16/05/25 14:00
Общество
В Новосибирске назвали дату открытия пляжного сезона
16/05/25 13:30
Общество
Рынок цессии в России перестроился и ожил
16/05/25 13:00
Бизнес Рынки
Томск станет центром технологического лидерства на форуме в мае
16/05/25 12:50
Технологии
Заявки на тестирование 16 детей-мигрантов подали их семьи в Новосибирске
16/05/25 12:30
Власть Образование Общество
Еще одного директора «Метро МИР» вызвали в суд в Новосибирске
16/05/25 12:00
Власть Право&Порядок
Чемпион Игр рассказал, как подготовиться к Зелёному Марафону в Новосибирске
16/05/25 11:45
Общество
Ярмарки вакансий и «Новосибирь» пройдут в столице Сибири
16/05/25 11:38
Бизнес
В Сибири спрос на займы для содержания авто вырос в 2,5 раза
16/05/25 11:00
Популярное
Задержали и отпустили директора по дистрибуции издательства «Эксмо»
15/05/25 18:30
Мужчина усыпил девушку в кафе в центре Новосибирска и исчез
12/05/25 17:45
Когда сажать огурцы: советы новосибирского агронома по подготовке почвы
11/05/25 14:36
Новосибирский агроном Шубина рассказала, что можно посадить в огороде в мае
30/04/25 12:00
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на май 2025
30/04/25 11:25
Больного сокола спасла художница из Новосибирска
29/04/25 15:30
Новости компаний
Победители «Сибирь.ПРО» получат шанс учиться в Академии новостей
16/05/25 12:15
Новосибирские энергетики выявили массовые нарушения подвесов оптики на электросетях
16/05/25 11:20
Банк Уралсиб увеличил автокредитный портфель в 1,4 раза
16/05/25 9:10
Энергетики определили лучших специалистов по работе с потерями электроэнергии
15/05/25 17:25
Банк Уралсиб провел уроки финансовой грамотности в школах Кемерова
15/05/25 9:10
Будущие журналисты представят свои лучшие работы в номинации «ПРОба пера»
14/05/25 12:48

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×

Поиск по автору:

×
Май 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска