От мечты к подвигу: в Новосибирске состоится премьера фильма «Увидеть небо»

В Центре культуры и отдыха «Победа» пройдет премьерный показ короткометражного игрового фильма «Увидеть небо», посвященного жизни и подвигам прославленного летчика, трижды удостоенного звания Героя Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина.

«Увидеть небо» — это вдохновляющий фильм для тех, кто стремится к своим целям, не страшится преград и верит в свои мечты. Это история о том, как, несмотря на все трудности, можно достичь невозможного и стать настоящим героем.

В центре сюжета — история мальчика, грезящего о небе, и его деда, летчика-испытателя. Лента вдохновлена образом выдающегося аса Александра Покрышкина и поднимает важные темы преодоления препятствий, непоколебимой веры в мечту и силы человеческого духа. Фильм подчеркивает, что именно сопротивление делает взлет более стремительным.

Картина создана командой кинематографистов из Новосибирска под руководством Павла Меняйло, режиссера, продюсера и генерального директора «ЛБЛ-Холдинга». В фильме снимались известные актеры новосибирских театров. Особую атмосферу создает музыка Эдуарда Артемьева, исполненная Эстрадным оркестром Новосибирской филармонии.

Павел Меняйло отмечает, что городу и его молодому поколению нужны примеры для подражания. Он выразил надежду, что современная интерпретация образа Александра Покрышкина поможет многим узнать больше об этом герое и его родном городе, а также вдохновит юных зрителей связать свою жизнь с авиацией.

Действие фильма происходит в Новосибирске, городе, неразрывно связанном с авиацией, где родился и вырос Покрышкин. Новосибирск – это город авиационной славы, где сегодня располагается крупный международный аэропорт имени Покрышкина, базируется авиакомпания S7, готовят специалистов авиационной отрасли, разрабатывают современные летательные аппараты и восстанавливают историческую авиационную технику.

Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) и при финансовом участии компании АЭРОН.

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