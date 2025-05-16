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Новосибирцев осудили за мошенничество с зерном на 43 млн рублей

  • 16/05/2025, 17:15
Автор: Оксана Мочалова
Новосибирцев осудили за мошенничество с зерном на 43 млн рублей
Они похитили 97 тонн пшеницы

Татарский районный суд завершил рассмотрение уголовного дела, в результате которого АО «Новосибирскхлебопродукт» был причинен ущерб в особо крупном размере. Пятеро фигурантов признаны виновными в мошенничестве (ст. 159 ч. 4 УК РФ).

Как установило следствие, индивидуальный предприниматель Сергей Мартенс вместе с родственником один из дней с 1 января по 5 февраля 2021 года под предлогом заключения договора поставки зерна прибыли на территорию ООО «Татарскзернопродукт», которое осуществляет приемку и хранение зерна АО «Новосибирскхлебопродукт»). Они подкупили сотрудников предприятия — аппаратчика зернового производства Дмитрия Понаморенко, сотрудника службы безопасности Сергея Гилина и охранника Виталия Тебелюса — и установили на автовесы электронное устройство, которое завышало показатели при взвешивании.

С целью создания видимости законной финансовой деятельности Мартенс заключил с АО «Новосибирскхлебопродукт» договор поставки зерна.

— С 05.02.2021  по 21.01.2022 Мартенс, Тегнеренко, Гилин (до его увольнения), Тебелюс (с 29.04.2021), лицо, в отношении которого выделено отдельное производство, Понаморенко (с 17.05.2021), не поставили в адрес АО «Новосибирскхлебопродукт» 97 тонн пшеницы, тем самым осуществили хищение денежных средств, принадлежащих АО «Новосибирскхлебопродукт» в сумме 42 830 129,82 рублей, — сообщили в группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Суд признал всех участников группировки виновными в инкриминируемом преступлении. Им назначено наказание: Мартенсу — 3 года и 5 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, Тегнеренко — 3 года в исправительной колонии общего режима, Понаморенко — 2 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, Гилину и Тебелюсу — 2 года условно с испытательным сроком в 3 года.

Кроме того, с подсудимых в пользу АО «Новосибирскхлебопродукт» взыскан ущерб в долевом порядке в общей сумме 42 830 129 рублей 82 копейки.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее редакция сообщала, что новосибирского предпринимателя осудили за мошенничество с землей. Через подставных лиц он получал разрешения в мэрии на участки для ведения садоводства и огородничества.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : приговор мошенничество


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