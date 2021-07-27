Награда за объективность – спецпремия «ПРОверенный источник» информационного агентства «Интерфакс»

Лидер спецпремии будет определен за лучшую публикацию на экономическую тематику.

На церемонии награждения победителей пятнадцатого юбилейного конкурса руководитель Новосибирского бюро информационного агентства «ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ» Павел Шагиахметов сказал: «Как член жюри и как профессиональный редактор я получил большое удовольствие, знакомясь с работами конкурсантов. Критериями отбора победителя для нашей специальной премии были масштабность, сложность текста, понимание связей и трендов на рынке. Предоставление аудитории максимально достоверной, проверенной информации – суть учрежденной «Интерфаксом» премии – «ПРОверенный источник».

Наградой для победителя станет доступ к информационно-аналитической системе «СПАРК-Интерфакс». Система позволяет анализировать компании и рынки, опираясь на качественные данные и передовые сервисы.

«Интерфакс» – крупнейшее в России негосударственное информационное агентство, признанный лидер российского информационного рынка в сегменте B2B. Агентство создает профессиональные продукты для органов государственной власти, политических структур, СМИ; с помощью современных IT-решений помогает бизнесу работать на финансовом и товарных рынках, управлять рисками, вести внешние коммуникации.

Кроме того, «Интерфакс» сотрудничает с ведущими российскими вузами и помогает интегрировать современные цифровые решения в образовательный и научный процессы. Руководство группы заинтересовано в обучении профессионалов, обладающих практическими навыками, высоко востребованными на рынке труда. Данное направление является важным элементом социальной ответственности компании.

В XVI Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, которые были опубликованы в печатном, интернет-СМИ или вышли в электронном СМИ в период с 1 августа 2020 года по 31 июля 2021 года. Ознакомиться подробнее с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта.