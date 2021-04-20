Договор с регоператором как условие разрешения на торговлю

Компания ООО «Экология-Новосибирск» совместно с районными администрациями города намерена прописать новый механизм предоставления мест под торговлю. Чтобы получить соответствующее разрешение, предприниматель должен будет предоставить в местную администрацию договор с регоператором на использование контейнерной площадки для отходов. Поводом для такой инициативы, озвученной гендиректором компании-регоператора Ларисой Анисимовой, послужила ситуация на площади Калинина. Как рассказывает Анисимова, председатель ТСЖ запретила пользоваться мусорной площадкой предпринимателям, чьи торговые организации находятся на первых этажах домов, входящих в состав ТСЖ. В результате коммерсанты вынуждены выставлять мусор в мешках прямо посередине площади, из-за чего каждый вечер там образуется фактически стихийная свалка.

— Председатель ТСЖ не пускает своих юридических лиц к инфраструктуре, — сообщила на заседании комиссии горсовета Анисимова, обращаясь к первому замглавы Центрального округа Владимиру Архипову. — Мы сейчас хотим судиться. Но давайте мы в реестре контейнерных площадок укажем, что все юрлица, которые находятся в доме, должны пользоваться площадкой. Тогда будем указывать именно эту площадку и будем вместе с вами штрафовать. Сейчас дам задание: по площади Калинина всем юрлицам, которые не имеют места накопления ТКО, указать в качестве такого ТСЖ с закрытой контейнерной площадкой.

В администрации согласны с необходимостью такого решения.

— Мы решили договоры пересмотреть, чтобы эти места были указаны, — сообщает Архипов. — У всех домов вокруг площади Калинина есть контейнерные площадки. Эти площадки должны быть указаны в договорах. Тогда я смогу бороться с этими хозяйствующими субъектами, буду штрафовать после того, как найду в мешке бумажку магазина и с ней приду к ним. Иначе мне покажут оплаченный вам счет, а куда унесли мешок с мусором — мне ответить не смогут, а я знаю, куда унесли.

Масла в огонь, то есть мусора в эту свалку, добавляют и нелегальные торговцы, работающие на площади. Напомним, что борьба с нелегальной торговлей на территории Новосибирска ведется уже не первый год с переменным успехом.

Помимо площади Калинина, подобные стихийные свалки периодически возникают и в районе другого крупного пересадочного узла и конечной станции метро — площади Маркса.