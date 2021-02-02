Русфонд собирает деньги для реабилитации девушки с ДТП

Настя родилась недоношенной, слабенькой. На седьмой день жизни у нее произошло кровоизлияние в мозг, два месяца она провела в больнице. По словам мамы Насти, Ольги, с самого рождения шла борьба за ее жизнь и здоровье.

— В год врачи поставили неутешительный диагноз: ДЦП. Но мы не опустили руки – Настя регулярно проходит курсы массажа, ЛФК, физиолечение. В Национальном медицинском исследовательском центре детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера (Санкт-Петербург) дочке провели семь операций по реконструкции тазобедренных суставов и обеих стоп, она прошла несколько курсов реабилитации в новосибирском Центре семейной медицины. И у Насти очень хорошие результаты: теперь дочь может самостоятельно сидеть, передвигаться в ходунках и на специализированном велосипеде, — говорит Ольга.

Насте необходимо продолжить лечение — тогда она может стать более самостоятельной, сможет сама пересаживаться из инвалидной коляски.

— Настя нуждается в реабилитационном лечении. Цель – развитие координации движений и равновесия, формирование опоры на руки. Девочка научится самостоятельно менять положение тела, пересаживаться из инвалидной коляски на диван, говорит невролог-реабилитолог Центра семейной медицины (Новосибирск) Оксана Тасенкова.

По данным Русфонда стоимость курсового лечения составляет 240 002 рублей. Семья Насти не может собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Дочка поверила в себя и готова упорно заниматься дальше: она учится в обычной школе, она отличница! Я ухаживаю за Настей, поэтому работать не могу. Муж уже на пенсии, но вынужден подрабатывать, и все равно денег на лечение не хватает. Русфонд уже помогал нам приобрести вертикализатор для Насти. Огромное спасибо всем! Вновь прошу вашей помощи! — просит Ольга.

Помочь Насте можно по ссылке.