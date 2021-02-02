«Здравмедтех-Н» планирует создавать сеть промплощадок в районах области

— Мы открываем новый производственный цех в Татарске. Сейчас здесь созданы 20 рабочих мест. В перспективе, после монтажа оборудования, появятся еще 30. Площадь арендованного цеха — 400 кв. м. Объем инвестиций в закупку оборудования — 3-4 млн рублей, — рассказал Infopro54 директор ООО «Здравмедтех-Н» Алексей Клевасов.

На площадке в Татарске компания планирует производить одноразовые халаты для медучреждений. Мощность производства — 900-100 тысяч халатов в месяц.

— Наше основное производство расположено в Бердске, где ключевой проблемой является дефицит швей. В Татарске в советское время находилось подразделение фабрики «Северянка», где работали около 780 сотрудников, так что у нас не было проблем с подбором персонала, — поясняет Клевасов. — Если все пойдет в соответствии с нашими расчетами, то в перспективе мы намерены построить в Татарске собственную фабрику площадью 2000 кв. м.

Собеседник Infopro54 уточнил, что в течение 1,5-2 лет компания будет изучать опыт региональной диверсификации бизнеса. Он не исключил, что в будущем количество филиалов «Здравмедтех-Н» в области будет увеличено.

— Промплощадка в Татарске — наш пилотный проект. Если он покажет расчетную эффективность, то мы будем открывать аналогичные филиалы в других районах. Скорее всего, это будут такие города, как Барабинск, Болотное, Черепаново, где ранее также работали подразделения «Северянки». В советское время в нашей области была создана достаточно мощная легкая промышленность, — напомнил Алексей Клевасов.

На основном производстве «Здравмедтех-Н» в Бердске площадью 4500 кв. м сегодня работают 350 сотрудников. Объем производства одноразовых халатов — 450 тысяч штук в месяц. Кроме того, предприятие ремонтирует корпус на 1000 кв. м для увеличения производства операционных простыней, а также складской комплекс на 3500 кв. м.

Ключевой рынок сбыта продукции — медучреждения Сибирского федерального округа и Дальнего Востока. По словам Алексея Клевасова, компания также ведет переговоры с партнерами о выходе на рынок Узбекистана.

ООО «Здравмедтех-Н» создано в 2015 году (в отрасли работает с 1997 года). Директор и ключевой учредитель (83%) — Алексей Клевасов. В 2020 году выручка предприятия составила 1,7 млрд рублей. В 2021, по оценкам Клевасова, может сократиться до 1 млрд в связи с завершением пандемии и падением массового спроса на средства индивидуальной защиты.