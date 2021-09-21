Пандемия COVID-19 обогатила русский язык новыми пословицами

Об этом в интервью RT заявил лингвист, профессор кафедры славянской филологии филологического факультета Санкт-Петербургского университета Валерий Мокиенко. Вместе с профессором Грайфсвальдского университета (Германия) Харри Вальтером они издали «Словарь русских ковидных антипословиц-карантинок». Он вошёл в академический «Словарь русского языка коронавирусной эпохи» Института лингвистических исследований РАН. По словам учёного, антипословицы — это творчески изменённые пословицы юмористического или иронического характера.

— Идея словарного описания антипословиц пришла давно как следствие наших интересов к малому русскому и славянскому фольклору, а коронавирус просто дал нам описать небольшую, но злободневную тематическую область нашего языка, — рассказывает Валерий Мокиенко.

По его словам, антипословицы — это важная реакция человечества на какие-либо потрясения, способ творческого обращения носителя языка со значимым уровнем пословиц и поговорок. Такие краткие изречения, как правило, носят юмористический или иронический характер, используя языковой фольклор как основу.

— Источниками для лингвистического исследования стали различные интернет-СМИ и публикации в блогах <…> Мы фиксировали все случаи обыгрывания пословиц в период с марта 2020 года по февраль 2021 года, определяя также частоту их появления в интернет-пространстве, — добавляет Мокиенко.

В словаре «Антипословиц русского народа» более 3 тыс. пословиц. А вот в «Словаре ковидных антипословиц» их около 50. Из актуальных лингвист выделил: «одна голова хорошо, а две — не менее полутора метров друг от друга», «дружба дружбой, а полтора метра врозь», «по маске встречают, по температуре провожают», «один в поле не болен», «не имей сто рублей, а имей антисептик».

В мире такого словаря нет. По мнению Валерия Мокиенко, подобные словари — это возможность зафиксировать и исследовать реальность, которая будет представлять интерес для следующих поколений. Из языка ничего не исчезает просто так. Шутки про коронавирус со временем уйдут в прошлое, но языковые модели построения этих шуток останутся и будут продолжать работать уже на другой почве, укрепляя нормы языка.