Русфонд собирает деньги на лечение девочки с диагнозом ДЦП

Василиса Месяцева родилась недоношенной, перенесла кровоизлияние в мозг, у нее обнаружили гидроцефалию.

— Когда дочке было четыре месяца, я поняла, что она отстает в физическом развитии: она не держала голову, не переворачивалась. Все специалисты говорят, что у Василисы очень высокая вероятность восстановления, поэтому мы не сдавались, занимались, делали массаж, ЛФК, физиопроцедуры – все, что только в наших силах, — рассказывает мама Василисы Ольга Боженюк.

У Василисы врожденное поражение центральной нервной системы, до сих пор сохраняется повышенный мышечный тонус и выраженная слабость мышц рук и ног.

— Для развития двигательных и речевых навыков, координации движений и равновесия ребенок нуждается в реабилитационном лечении. Мы постараемся научить девочку ползать, вставать у опоры, говорить, — говорит Оксана Жексенова, невролог детского реабилитационного центра «Шаг вперед» (Томск).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 208 355 рублей. Семья Василисы не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Папа Василисы умер в прошлом году, живем с ней вдвоем на пенсионные выплаты. Надеюсь только на вашу доброту! — просит Ольга.

Помочь Василисе можно по ссылке.