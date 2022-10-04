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Русфонд собирает деньги на лечение девочки с диагнозом ДЦП

  • 04/10/2022, 12:17
Русфонд
Необходимо собрать — 208 355 рублей.

Василиса Месяцева родилась недоношенной, перенесла кровоизлияние в мозг, у нее обнаружили гидроцефалию.

— Когда дочке было четыре месяца, я поняла, что она отстает в физическом развитии: она не держала голову, не переворачивалась. Все специалисты говорят, что у Василисы очень высокая вероятность восстановления, поэтому мы не сдавались, занимались, делали массаж, ЛФК, физиопроцедуры – все, что только в наших силах, — рассказывает мама Василисы Ольга Боженюк.

У Василисы врожденное поражение центральной нервной системы, до сих пор сохраняется повышенный мышечный тонус и выраженная слабость мышц рук и ног.

— Для развития двигательных и речевых навыков, координации движений и равновесия ребенок нуждается в реабилитационном лечении. Мы постараемся научить девочку ползать, вставать у опоры, говорить, — говорит Оксана Жексенова, невролог детского реабилитационного центра «Шаг вперед» (Томск).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 208 355 рублей. Семья Василисы не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Папа Василисы умер в прошлом году, живем с ней вдвоем на пенсионные выплаты. Надеюсь только на вашу доброту! — просит Ольга.

Помочь Василисе можно по ссылке.

Фото из архива семьи

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : Русфонд помощь нужна помощь


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