В новосибирском «Глобусе» состоится премьера мюзикла «Алиса в стране чудес»

17, 18 ноября 2022 года в 18.30 на большой сцене театра «Глобус» состоится премьера мюзикла для вашей семьи «Алиса в стране чудес». Композитор, автор либретто по мотивам сказки Льюиса Кэрролла, режиссер-постановщик – Глеб Матвейчук.

Он известен по блистательному сотрудничеству с телевизионными проектами «Голос», «Точь-в-точь», «Три аккорда», «Живой звук», «Русские теноры». Является композитором, режиссером и продюсером «Gleb Matveychuk Musicals», под лейблом которого выпущены мюзиклы «Садко в подводном царстве», «Опасные связи», «Алиса в стране чудес», «Алконост» и «Пушкин: охотник за сказками». Слоган команды лейбла: «Создаем российские мюзиклы для вашего счастья».

Спектакль «Алиса в стране чудес» с успехом идет на сценах театров Москвы и Санкт-Петербурга. Но новосибирская версия будет отличаться от предыдущих. Глеб Матвейчук комментирует:

«Мне не интересно заниматься переносами. Если бы мы ограничились франшизой – я бы не приехал в театр „Глобус” в качестве режиссера. Материал настолько богатый и интересный, что историю Алисы можно бесконечно рассматривать под разными ракурсами. Поэтому акценты, расставленные в постановке, будут оригинальными, решение – оригинальным. Понятно, что музыка та же, но некоторые сцены переписаны. Образы изменены. Изменена главная идея.

„Алиса в стране чудес” – это сказка о взрослении человека. Как инфантильная девушка при определенных острых обстоятельствах начинает меняться. Как она взрослеет, знакомится сама с собой. Каждый герой – часть Алисы, часть ее эмоций. Красная Королева – это гнев, Кролик – эгоизм, Шляпник – фантазии и способность мечтать, Кот – человеческая мудрость, Тройка – страх, Туз – глупость. Достаточно глубокая история, я не буду рассказывать ее полностью. Мне бы хотелось, чтобы зритель сам это увидел и прочувствовал».

Композитор и режиссер рассказывает, что его спектакли зрители называют «взрослыми сказками»:

«Я стараюсь ориентировать свои проекты на максимальную аудиторию. Быть может, это мое – через детскую сказку говорить о взрослых истинах. „Алису в стране чудес” я не могу назвать чисто детским спектаклем. Он ориентирован на семейную аудиторию. Детям точно скучно не будет, потому что для современного ребенка это решено очень привлекательно. Но те тайные смыслы и философские вопросы, которые поднимаются в произведении, стопроцентно затронут взрослых, это уже проверено».

Визуальное решение спектакля тоже будет оригинальным:

«Я поставил перед художниками задачу максимально уйти от тех вариантов, которые были в предыдущих постановках. Если раньше на сцене был сказочный мир, то в новосибирской версии – это чертоги разума Алисы. Да, они сказочные, но в них присутствует космос. Потому что этот мир нарисован фантазией Алисы. Почему она попала в страну чудес? Потому что это ее любимая книга. Необходимо сказать, что мой спектакль не является точной копией книги Льюиса Кэрролла. Это не классическая сказка, а моя авторская, режиссерская и композиторская интерпретация».

Возраст: 12+