В Новосибирске оштрафована московская золотодобывающая компания

— Новосибирской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнение ООО «РУСДРАГМЕТ» требований законодательства при использовании недр. Установлено, что данная организация нарушает условия, предусмотренные лицензиями на пользование 3-х участков недр, — говорится в сообщении областной прокуратуры.

Так, обществом не оформлены документы, удостоверяющие уточненные границы горного отвода, не выполнены календарные планы добычных, поисковых и оценочных работ на 2021 год, горные работы проведены в отсутствие плана их развития, при добыче и обогащении золота допущены сверхнормативные потери, неправильно произведена уплата регулярных платежей за пользование недрами.

По данному поводу прокуратурой принят комплекс мер реагирования. Природоохранный прокурор директору организации внес представление об устранении нарушений закона (находится на рассмотрении).

По результатам рассмотрения возбужденного прокурором дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ (пользование недрами с нарушением условий лицензий), заместитель генерального директора по производству привлечен к штрафу в размере 20 тыс. рублей.

Устранение нарушений закона находится на контроле природоохранного прокурора.

ООО «Русдрагмет» (Москва) получило право на разведку и добычу россыпного золота на месторождении реки Большие Тайлы площадью около 9 кв. км. в Новосибирской области в 2013 году. Запасы месторождения составляли более 200 кг. Срок действия лицензии — 15 лет. До этого она в округе не работала.

По данным Единого фонда геологической информации о недрах, в 2019 году был составлен отчет о результатах геологоразведочных работ в 2017-2018 годах на участке недр Притоки р. Большие Тайлы (Листвянка, Пихтиха, Рябинка, Топки), проведенных в долине реки Листвянка. На сайте Сибнедр отмечается, что по результатам оперативного подсчета запасов россыпного золота на участке недр «Притоки р. Большие Тайлы (Листвянка, Пихтиха, Рябинка, Топки)» для открытого способа отработки, с раздельной выемкой торфов и песков, утверждены следующие балансовые запасы россыпного золота россыпи р. Топки в суммарном количестве 200,9 кг (при среднем содержании 3067 мг/м3) и по категориям: С1 (блоки 1С1-3С1): пески золотоносные — 62,0 тыс. м3, золото —186,0 кг, при среднем содержании золота в песках — 3000 мг/м3; С2 (блок 4С2): пески золотоносные — 3,5 тыс. м3, золото —14,9 кг, при среднем содержании золота в песках —4271 мг/м3.

В мае 2021 года в отношении компании была введена процедура банкротства. В апреле 2022 производство по делу о банкротстве прекращено. Как отмечается на сайте Арбитражного суда Московской области требования кредиторов были полностью погашены Сергеем Лагутиным. С июня 2014 года он является собственником компании (33,14%). Выручка компании в 2021 году составила 9,7 млн рублей (-95% к уровню 2020 года), чистый убыток — 16,8 млн (+5%). В 2016 году компания получила лицензию на геологическое изучение недр, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, а также геологическое изучение и оценку пригодности участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. Срок ее действия — до 2036 года.

Напомним, весной 2022 года в России резко вырос спрос на покупку золота. Об этом сообщали многие банки. Летом правительство РФ отменило налог для физлиц для продажи золота в слитках.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том сколько стоит вход в разработку и добычу рассыпного золота.