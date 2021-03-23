Русфонд собирает деньги на лечение маленького Толи

Толя родился в срок, но врачи сразу же диагностировали у него дыхательную недостаточность, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, взяли анализы и по их результатам заподозрили нарушение функции почек – врожденный нефротический синдром.

— Толю дополнительно обследовали в детской больнице, диагноз подтвердили. Почки не справлялись: из организма выводились жизненно необходимые белки. Вскоре у сына случился судорожный приступ, Толе стало сложно дышать. Он оказался в реанимации, а мы стали искать информацию о заболевании и узнали о враче-трансплантологе Михаиле Каабаке из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (Москва). Выслали ему медицинские документы и получили ответ: ребенку показана трансплантация почки. В августе 2020 года Толе провели первый этап лечения – удалили неработающие почки. Сейчас сынок на диализе, ему предстоит пересадка, донором готова стать его бабушка, — рассказывает мама Толи Дана Сараева.

По словам руководителя отдела трансплантации органов детям (Москва) Михаила Каабака, для успешной трансплантации и снижения риска отторжения донорского органа требуется применение специальных дорогостоящих препаратов. Препараты применяются до операции, во время и после нее. Использование этих препаратов существенно снижает риск отторжения донорского органа и продлевает срок его службы вдвое.

— У Толи хроническая почечная недостаточность в терминальной стадии. Мальчик обследован и подготовлен к операции. Донором выступит бабушка. С учетом возраста ребенок относится к группе с высоким риском, — говорит Михаил Каабак.

По данным Русфонда, стоимость лечения составляет 1 197 134 рубля. Семья Толи не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Это единственная возможность спасти сына! Но чтобы новая донорская почка прижилась, нужны очень дорогие препараты, которые государство не оплачивает. Купить их наша семья просто не в состоянии. Пожалуйста, помогите! — просит Дана.

Помочь Толе можно по ссылке