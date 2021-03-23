В новосибирском магазине продавали запрещенный сыр

Несмотря на запрет, продукция из европейских стран продолжает нелегально попадать на территорию России. Очередная партия санкционных товаров выявлена в ходе совместного рейда сотрудниками Новосибирской таможни, Новосибирской транспортной прокуратуры и Управления Россельхознадзора по Новосибирской области. Фуа-гра и различные сорта сыра из Франции и Голландии, мясные продукты из Италии, икра кефали из Греции, находящиеся в списке российского продовольственного эмбарго, открыто продавались на прилавках одного из магазинов города.

— В соответствии с законодательством, данный товар общим весом 47 килограммов был изъят и уничтожен, — сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

Это уже третья партия санкционных товаров, выявленная с начала 2021 года. В 2020 году сотрудниками Новосибирской таможни было выявлено 9 таких партий. Из торгового оборота изъято и уничтожено 105 кг мяса птицы из США и 5,5 тонн груш из стран Евросоюза.