«Черного неба» нет

Концентрация не превысила ПДК, но вопросов по защите окружающей среды к СГК еще остается немало, поэтому энергетики и общественники приняли решение создать контактную группу по экологии. Это круглые столы, в ходе которых любой заинтересованный горожанин сможет задать вопросы в прямом эфире.

Аккредитованная лаборатория ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по СФО» (входит в Росприроднадзор) в феврале этого года провела ежегодные замеры выбросов загрязняющих веществ на границах санитарно-защитных зон всех ТЭЦ Новосибирской области. По программе производственного контроля эксперты замеряли в контрольных точках санитарно-защитной зоны концентрацию взвешенных частиц, а также диоксида серы и азота. Превышений ПДК не нашли ни на одной ТЭЦ, тем не менее представители общественности попросили провести дополнительные замеры — в их присутствии.

— Проверили две точки, которые я указал в своем письме, — рассказал СМИ после проведения мониторинга его инициатор, президент Фонда защиты природы и окружающей среды Михаил Михайлов. — Результатам замеров доверяю. Но нужно продолжать исследования.

Точки, о которых сообщает общественник, находятся в одном из дворов микрорайона «Родники» и на границе санитарно-защитной зоны ТЭЦ-4.

— Мы решили организовать публичные замеры неслучайно, — говорит директор Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании Андрей Колмаков. — До пандемии подобные замеры с участием общественников проходили на ТЭЦ-5, результаты оценили — и многие вопросы удалось снять. Сейчас мы решили выйти на другие наши предприятия, может быть, даже до Куйбышева доедем. Почему начали с ТЭЦ-4? Потому что у общественников и СМИ по ней возникало больше всего вопросов.

Как показали результаты замеров в контрольных точках, названных общественниками: оксид углерода — 1,5 мг на кубический метр, то есть 0,3 ПДК при норме 5. Диоксид азота — 0,02 мг на кубический метр, то есть 0,1 ПДК при норме 0,2. Диоксид серы — 0,025 мг на кубический метр, это 0,05 ПДК при норме 0,5.

— Санитарно-защитная зона — это защитный барьер, который обеспечивает уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме, — рассказывает заместитель начальника управления по охране окружающей среды Новосибирского филиала СГК Надежда Звездина. — Сегодня замеры показали, что все концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе ниже установленных ПДК. Это означает, что выбросы подразделения ТЭЦ-4 не оказывают прямого или косвенного влияния на здоровье человека.

Полученные результаты исследований подтверждают и в Западно-Сибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

— Если оценивать текущий отопительный сезон на постах, которые стоят в зоне влияния ТЭЦ, то с ноября прошлого по февраль текущего года в Калининском районе были только незначительные превышения по взвешенным веществам, — сообщает начальник региональной комплексной лаборатории Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Любовь Синявская. — Но это не говорит, что это оценка работы ТЭЦ, это общая картина на территории района. По району у нас оценка загрязнения низкая, ниже, чем в ноябре. «Черного неба» нет. Бывают накопления загрязняющих веществ, но они кратковременные и связаны с неблагоприятными метеорологическими условиями.

Эксперт отметила, что ситуация с состоянием атмосферного воздуха в городе несколько улучшилась — если ранее уровень загрязнения специалисты характеризировали как высокий, то сейчас — повышенный. Основной источник выбросов в городе, по данным Любови Синявской, — нестационарные источники, к которым относятся автомобили.

Результаты замеров, состояние и перспективы экологии в ходе последующего рабочего стола обсудили участники мероприятий — эксперты экологической, энергетической отраслей, представители общественности и депутатского корпуса. В СГК пообещали, что общение по вопросам защиты окружающей среды станет регулярным — энергетики и общественники решили создать контактную группу, на которой проблемные вопросы будут обсуждаться в прямом эфире. Горожане также смогут задавать интересующие вопросы.

На круглом столе представители СГК ответили на основной вопрос общественников — что компания предпринимает для защиты окружающей среды.

— На пяти ТЭЦ СГК в Новосибирской области компания запланировала ремонт систем очистки дымовых газов и дымовых труб общей стоимостью 200 млн рублей. Ремонт пройдут золоулавливающие установки — это скрубберы, эмульгаторы, электрофильтры. Такая работа проводится ежегодно, — пояснил Андрей Колмаков. — Кроме того есть ряд инвестпроектов. В частности, это строительство новых систем гидрозолоудаления на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 — перевод системы на оборотную схему водоснабжения — СГК вложит по инвестпрограмме 2021 года 164,4 млн рублей. Задача — исключить сброс осветленной воды с золоотвалов в протоку реки Оби, возвращать ее в производственный цикл станций.

Другой пример — в организацию возврата сточных вод в производственный цикл ТЭЦ-4 СГК инвестирует 49 млн рублей. Проектирование и строительно-монтажные работы компания планирует выполнить до конца 2021 года. Это позволит исключить сброс ливневых и незначительной части производственных стоков в городской коллектор.

Актуальным вопросом остается информирование населения о чистоте воздуха в онлайн-режиме. В частности, ряд наработок в этом направлении есть у компании CityAir (сеть автоматических микростанций для измерения концентрации загрязняющих веществ в атмосфере). Однако, по мнению Любови Синявской, ключевой проблемой здесь является легитимность и точность информации от негосударственных источников мониторинга.

— Наши мониторы внесены в Росреестр и применяются в ряде регионов. Несколько приборов установлены в Новосибирске. Но сейчас в России недостает нормативной базы, чтобы понять, как правильно информировать общественность в онлайн-режиме с использованием данных непрерывного мониторинга, — отметил руководитель группы моделирования компании CityAir Дмитрий Чубаров.

Потребность в оперативном информировании подтверждают и в мэрии Новосибирска со ссылкой на количество соответствующих обращений от горожан.