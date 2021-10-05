РУСФОНД собирает деньги на лечение малыша с церебральным параличом

— Во время беременности я заболела, видимо, это повлияло на состояние малыша. Ванечка родился раньше срока и отставал в развитии: не мог переворачиваться, сидеть, ползать. Врачи нам сразу сказали, что для восстановления здоровья сына потребуется много времени и сил. И мы стараемся: водим Ваню на массаж, на ЛФК, в бассейн, проходим реабилитацию – одни курсы платно, другие за счет государства. В рамках социальной программы мы попали в новосибирский Центр семейной медицины на пробный курс лечения и заметили положительные сдвиги: Ваня окреп, научился привставать и садиться, — рассказывает мама Вани Анна Шадрина.

По словам Оксаны Тасенковой, невролога-реабилитолога Центра семейной медицины (Новосибирск), с учетом высокого реабилитационного потенциала Ваня нуждается в продолжении восстановительного лечения. Врачи научат его самостоятельно стоять без опоры и затем – ходить.

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 221 200 рублей. Семья Вани не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Лечение надо продолжить, но теперь за него нужно будет платить, а у нашей семьи нет на это средств. Сынок у нас очень сообразительный, жизнерадостный и любознательный. Мы очень надеемся, что вы поможете нам в лечении Ванечки! — просит Анна.

Помочь Ване можно по ссылке.