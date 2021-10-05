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Банк «Открытие» вернет двум тысячам компаний МСБ комиссию за операции в Системе быстрых платежей

  • 05/10/2021, 11:56
Около 2000 компаний малого и среднего бизнеса получат компенсацию за прием платежей через Систему быстрых платежей в рамках государственной программы оказания дополнительной поддержки бизнесу.

Новости компанийДо 6 октября будут компенсированы комиссии за платежи, совершенные в июле и августе 2021 года. Всего, по данным Минэкономразвития, компенсацию получат более 10 тысяч компаний.

Всего, с учетом банка для малого бизнеса «Точка» – входит в группу банка «Открытие» – субсидию получают порядка 2000 предприятий-клиентов банка «Открытие» (ПАО). В основном это микропредприятия. Их география охватывает практически всю Россию. Сфера деятельности этих предприятий разнообразна: от бытовой электроники до флористики. Больше всего участников госпрограммы предлагают товары повседневного спроса, оказывают туристические, медицинские услуги, а также предоставляют строительные товары и услуги.

Комиссия за июль-август будет возвращена на счета компаний до 6 октября. С 1 октября банк «Открытие» начал прием заявок на возврат комиссии за сентябрь.

Возврат комиссии осуществляется автоматически, за каждый месяц в период действия программы. Получить такую компенсацию могут как действующие, так и новые клиенты банка. Подключиться к сервису приема платежей через СБП просто: достаточно дистанционно подать заявку на сайте банка, позвонить на горячую линию или обратиться в офис банка в своем городе или регионе. Сотрудники банка помогут определить оптимальный вариант подключения предприятия к Системе быстрых платежей.

Александр Дынин, вице-президент, директор департамента эквайринга банка «Открытие»:

«Мы видим положительную динамику подключения компаний-клиентов банка к Системе быстрых платежей. Новая госпрограмма поддержки, на наш взгляд, позволит, как минимум, удвоить количество активных клиентов и объемы операций через СБП. Использование СБП для расчетов с покупателями позволяет предприятиям исключить комиссию за проведение расчетов, что само по себе уникально в рамках финансовых услуг. Чем активнее предприятия будут стимулировать своих клиентов на оплату по QR-кодам, тем больше выгоды получат для своего бизнеса».

Летом 2021 года в ходе ПМЭФ-2021 президент России Владимир Путин предложил на период до конца года возместить в полном объеме уплаченную малым бизнесом комиссию за использование СБП. Для реализации этой меры Минэкономразвития было отобрано 53 российских банка. Из федерального бюджета на компенсации выделено 500 млн рублей.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирский федеральный округ Россия Новосибирск

Теги : финансы МСБ минэкономразвития банки банка «Открытие» банк «Точка»


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