РУСФОНД собирает деньги на лечение малышки с церебральным параличом

Диана родилась недоношенной, в больнице ее выхаживали больше месяца. После выписки она физически развивалась: держала голову, гулила, переворачивалась.

— К году прогресс остановился: Диана не села, не поползла, не встала на ножки. Врачи диагностировали детский церебральный паралич и назначили лечение. С тех пор Диана прошла несколько курсов реабилитации, перенесла две операции — убирали контрактуры на мышцах ног. Динамика хорошая: дочка стала ползать, говорить, а в три года начала делать первые шаги. После пройденного курса лечения в томском реабилитационном центре «Шаг вперед» Диана научилась стоять без поддержки и шагать от опоры к опоре, — рассказывает мама Дианы Екатерина Суворова.

По словам невролога Детского реабилитационного центра «Шаг вперед» (Томск) Оксаны Жексеновой, в связи с неврологическими нарушениями для поддержания достигнутых результатов и формирования новых навыков Диана нуждается в курсе восстановительного лечения.

— Усилия врачей направлены на улучшение координации, равновесия, речи, развитие умения передвигаться самостоятельно, — говорит Оксана Жексенова.

По данным Русфонда, стоимость лечения составляет 255 044 рубля. Семья Дианы не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.