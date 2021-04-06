РУСФОНД собирает деньги на лечение малышки с церебральным параличом

Диана родилась недоношенной, в больнице ее выхаживали больше месяца. После выписки она физически развивалась: держала голову, гулила, переворачивалась.
— К году прогресс остановился: Диана не села, не поползла, не встала на ножки. Врачи диагностировали детский церебральный паралич и назначили лечение. С тех пор Диана прошла несколько курсов реабилитации, перенесла две операции — убирали контрактуры на мышцах ног. Динамика хорошая: дочка стала ползать, говорить, а в три года начала делать первые шаги. После пройденного курса лечения в томском реабилитационном центре «Шаг вперед» Диана научилась стоять без поддержки и шагать от опоры к опоре, — рассказывает мама Дианы Екатерина Суворова.
По словам невролога Детского реабилитационного центра «Шаг вперед» (Томск) Оксаны Жексеновой, в связи с неврологическими нарушениями для поддержания достигнутых результатов и формирования новых навыков Диана нуждается в курсе восстановительного лечения.
— Усилия врачей направлены на улучшение координации, равновесия, речи, развитие умения передвигаться самостоятельно, — говорит Оксана Жексенова.
По данным Русфонда, стоимость лечения составляет 255 044 рубля. Семья Дианы не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.
— Врачи рекомендуют продолжить индивидуальное реабилитационное лечение, но оно платное и дорогое, а я одна воспитываю двоих детей. Оплатить лечение нет возможности. Очень надеюсь на вашу помощь! — просит Екатерина.
Фото из архива семьи
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