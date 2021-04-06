В Госдуму внесен законопроект о едином налоговом платеже

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который распространяет институт единого налогового платежа на организации и индивидуальных предпринимателей (ИП).

Документ (N1141868-7) опубликован в электронной базе данных парламента.

С января 2019 г. в России действует закон, по которому физические лица могут авансом, до того, как придет налоговое уведомление, добровольно перечислить на счета Казначейства денежные средства, которые потом налоговые органы могут зачесть для уплаты НДФЛ, транспортного налога, земельного налога или налога на имущество физических лиц. Данная возможность позволяет избежать гражданам пеней и просрочек. Средства можно перечислить через личный кабинет на сайт ФНС, через банк, федеральные отделения почтовой связи.

Внесенный законопроект предлагает распространить действие закона на компании и ИП. Они смогут перечислять средства на счета казначейства, которые могут быть потом оттуда списаны для уплаты налогов, страховых взносов, торгового сбора, авансовых платежей по налогам, сбора за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов.

— В первую очередь суммы единого налогового платежа будут учитываться в счет уплаты имеющейся у плательщика недоимки с наиболее ранней датой возникновения, при ее отсутствии — в счет исполнения обязанности по уплате обязательного платежа с наиболее ранним сроком уплаты, а после — в счет уплаты задолженности по пеням, процентам, штрафам с наиболее ранней датой возникновения, — говорится в пояснительной записке к документу.

Налогоплательщик имеет право на возврат денежных средств, перечисленных им в бюджетную систему РФ в качестве единого налогового платежа, по которым налоговым органом не принято решение о зачете. Единый налоговый платеж может быть перечислен за налогоплательщика иным лицом, но при этом он не вправе требовать возврата.

— Реализация положений законопроекта создаст для плательщиков более комфортные условия для исполнения обязанности по уплате обязательных платежей, сократит издержки субъектов, участвующих в расчетно-кассовых операциях, и время оформления расчетных документов, а также позволит обеспечить понятное и простое состояние расчетов плательщика с бюджетом, — уточняется в пояснительной записке.

В части перечисления единого платежа физическими лицами добавляется возможность сделать это через МФЦ или кассу местной администрации.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2022 г.